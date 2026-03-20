Vietjet lance la vente de millions de billets promotionnels

Afin d’offrir des voyages pratiques et de répondre aux besoins de déplacement des habitants et des touristes, Vietjet propose une semaine de promotions attractives avec des millions de billets Eco à partir de 0 dông (hors taxes et frais) ainsi qu’une réduction de 20% sur les billets Deluxe (hors taxes et frais) avec le code "DLX20", valable du 19 mars 2026 au 26 mars 2026 (GMT+7).

>> Vietjet lance deux nouvelles liaisons et ses promotions spéciales

>> Vietjet confirme son leadership mondial dans le low-cost

Photo : VJ/CVN

Ce programme spécial permet aux passagers de planifier facilement leurs voyages et d’optimiser leurs coûts en réservant à l’avance. Il s’applique à tous les passagers réservant via le site web www.vietjetair.com et l’application mobile Vietjet Air, pour des vols prévus du 05 septembre 2026 au 31 mars 2027 (GMT+7).

Par ailleurs, Vietjet propose également de nombreuses surprises avec le programme de tirage au sort "VOLEZ AVEC VIETJET, RECEVEZ DE L’OR". Ainsi, jusqu’au 19 mai 2026 (GMT+7), chaque passager achetant un billet Vietjet recevra immédiatement un code de participation pour tenter sa chance, avec comme grand prix un lingot d’or 999,9 ainsi que de nombreux autres cadeaux de valeur.

Réservez tôt avec Vietjet pour bénéficier des meilleurs tarifs et de nombreux choix d’horaires pratiques. Grâce à un réseau de vols étendu, Vietjet offre diverses options de déplacement à des prix raisonnables, avec des horaires flexibles et des services de qualité. Des nouvelles lignes telles que Hanoï - Shizuoka (Japon), Dà Nang - Jakarta (Indonésie), Nha Trang - Singapour, aux destinations culturelles et festives en Australie, en Inde ou dans les paradis touristiques d’Asie du Sud-Est, chaque voyage avec Vietjet promet des expériences mémorables.

En voyageant avec Vietjet, les passagers profiteront d’un vol moderne avec une flotte économe en carburant, un équipage professionnel et dévoué, ainsi qu’un menu de plats chauds savoureux inspirés de la cuisine vietnamienne et internationale, tels que le phở Thìn, le banh mi, le café au lait glacé, accompagnés de programmes culturels et artistiques uniques à 10.000 m d’altitude.

Minh Thu/CVN