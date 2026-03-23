Vietjet continue de dominer le classement mondial des compagnies aériennes à bas coût

Vietjet a de nouveau été honorée par l’organisation de référence AirlineRatings avec deux récompenses consécutives : "Meilleure compagnie aérienne ultra low-cost au monde" et sa présence dans le Top 10 des meilleures compagnies aériennes à bas coût au monde.

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Ces distinctions font partie des catégories majeures du système de prix Airline Excellence Awards, organisé chaque année par AirlineRatings depuis 2013 afin de célébrer les compagnies aériennes les plus performantes à l’échelle mondiale.

Les récompenses sont attribuées sur la base d’une évaluation globale incluant l’expérience de vol, le confort et la cohérence sur l’ensemble du réseau. Les experts aéronautiques d’AirlineRatings ont ainsi salué Vietjet pour ses tarifs ultra compétitifs, son esprit d’innovation et ses produits optimisés en fonction des besoins des passagers.

La compagnie conserve le titre de "Meilleure compagnie aérienne ultra low-cost au monde" depuis 2018 et figure depuis plusieurs années parmi les meilleures compagnies à bas coût au monde, illustrant une stratégie de développement durable, l’amélioration continue de l’expérience client et l’élargissement de l’accès au transport aérien pour des millions de passagers chaque année.

Photo : VJ/CVN

Commentant cette reconnaissance, Sharon Petersen, Pdg d’AirlineRatings, a déclaré: "Grâce à des tarifs compétitifs, un réseau en expansion rapide et une flotte moderne, Vietjet continue d’être distinguée comme meilleure compagnie aérienne ultra low-cost au monde. Elle est également largement connue pour ses campagnes de billets à 0 dollar, permettant à des millions de personnes d’accéder au transport aérien et stimulant la demande de voyages dans la région. Des initiatives telles que le programme de fidélité SkyJoy contribuent à améliorer l’expérience des passagers. Alors que Vietjet accélère son expansion, notamment avec des liaisons vers l’Europe, la compagnie affirme de plus en plus son rôle majeur sur le marché mondial du transport aérien ultra low-cost".

Vietjet exploite une flotte moderne et économe en carburant, tout en étendant son réseau régional et international avec des offres promotionnelles tout au long de l’année vers des destinations au Vietnam, en Australie, en Inde, au Japon, en République de Corée, en Chine, en Indonésie, en Thaïlande, au Kazakhstan, etc., offrant ainsi des opportunités de voyage pratiques et accessibles à tous. La compagnie propose une expérience de vol confortable avec un équipage professionnel, des services variés et des produits innovants tels que les classes Business et SkyBoss, avec un menu diversifié mettant en valeur la cuisine vietnamienne et internationale.

Ces dernières années, Vietjet a été régulièrement récompensée par AirlineRatings et d’autres organisations internationales par de nombreuses distinctions prestigieuses, notamment son classement parmi les compagnies aériennes les plus sûres au monde, avec une note de sécurité maximale de 7/7 étoiles - soit le plus haut niveau mondial.

Elle a également été reconnue par des institutions de renom telles que CAPA avec le titre de "Compagnie aérienne low-cost de l’année en Asie-Pacifique", ainsi que par les World Travel Awards en tant que "Meilleure compagnie aérienne d’Asie en matière d’expérience client", en plus de figurer parmi les marques aériennes les plus valorisées de l’ASEAN et de recevoir de nombreux prix de Skytrax, de World Business Outlook, ainsi que des distinctions pour la qualité de ses services sur des marchés majeurs comme la République de Corée et l’Inde.

Minh Thu/CVN