Vietjet Air prévoit une liaison Hanoï - Prague via Almaty

La compagnie aérienne vietnamienne Vietjet Air accélère la mise en place d’une nouvelle liaison reliant Hanoï à Prague (République tchèque), avec une escale technique à Almaty (Kazakhstan), élargissant ainsi le réseau aérien entre le Vietnam et l’Europe centrale.

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Photo : VNA/CVN

Le Comité de l’aviation civile du Kazakhstan a officiellement approuvé l’exploitation de cette ligne. Celle-ci devrait entrer en service le 11 juillet 2026, à raison de deux vols par semaine, opérés par des avions gros-porteurs Airbus A330.

Si elle est confirmée, cette liaison constituera l’une des rares lignes régulières, ces dernières années, reliant directement le nord du Vietnam à Prague, répondant à la demande croissante de déplacements entre les deux pays.

Fait notable, Vietjet s’est vu accorder des droits de cinquième liberté ("Fifth Freedom Rights") dans le cadre de la politique de "ciel ouvert" du Kazakhstan. Ce mécanisme permet à la compagnie non seulement de transporter des passagers entre le Vietnam et la République tchèque, mais aussi d’exploiter commercialement le segment Almaty - Prague, incluant l’embarquement, le débarquement et la vente indépendante de billets pour cette portion.

Selon le plan, l’itinéraire sera opéré sur le trajet Hanoï - Almaty - Prague. Les passagers pourront choisir de réserver l’ensemble du voyage ou des segments séparés, notamment la liaison Prague - Almaty.

L’ouverture de cette nouvelle ligne devrait faciliter les déplacements de la communauté vietnamienne en République tchèque, tout en stimulant le tourisme, les échanges commerciaux et les interactions entre le Vietnam, le Kazakhstan et l’Europe centrale.

Actuellement, les parties concernées finalisent les derniers préparatifs techniques en vue du vol inaugural.

VNA/CVN