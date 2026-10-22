Le Vietnam et la Pologne entendent élargir leur coopération aux technologies de pointe

La visite officielle au Vietnam du Premier ministre polonais Donald Tusk, prévue du 24 au 26 octobre, devrait donner une nouvelle impulsion aux relations bilatérales, plus de 75 ans après l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

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Photo : VNA/CVN

Elle devrait également favoriser le développement de la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement, ainsi que dans les sciences et technologies, notamment dans des domaines à forte valeur ajoutée tels que les technologies numériques, les énergies vertes et les technologies quantiques.

Selon l’ambassadeur du Vietnam en Pologne, Hà Hoàng Hai, cette visite témoigne de l’importance que le gouvernement polonais accorde au Vietnam, considéré comme l’un de ses partenaires prioritaires dans la région indo-pacifique et un partenaire de premier plan au sein de l’ASEAN. Elle offre également aux deux parties l’occasion de concrétiser les accords conclus à haut niveau, de valoriser leurs complémentarités et de rendre leur coopération plus substantielle et plus efficace.

Les relations entre le Vietnam et la Pologne connaissent actuellement une dynamique positive et disposent de conditions favorables pour franchir une nouvelle étape. La visite de Donald Tusk revêt une importance particulière dans plusieurs domaines, notamment la politique, la diplomatie, l’économie, le commerce, les investissements, les sciences et technologies, l’éducation et la formation, le tourisme et les échanges entre les peuples.

Dans un contexte où la Pologne s’emploie à diversifier ses partenaires, à élargir ses marchés et à renforcer sa présence dans la région indo-pacifique, le Vietnam peut jouer un rôle de porte d’entrée vers les marchés de l’ASEAN pour les entreprises polonaises. L’adhésion officielle de la Pologne au Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC), en juillet 2026, crée également de nouvelles conditions favorables au renforcement de sa coopération avec le Vietnam et les autres pays de la région.

Promouvoir les échanges commerciaux et les investissements

La coopération économique, commerciale et en matière d’investissement figure parmi les priorités de la visite. Les deux parties souhaitent accroître le volume des échanges, diversifier les catégories de marchandises échangées, valoriser les atouts de chaque pays et améliorer les conditions d’accès à leurs marchés respectifs.

Photo : Truong Giang/CVN

Une meilleure exploitation de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA), ainsi que de l’Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’UE (EVIPA), devrait ouvrir de nouvelles perspectives aux entreprises des deux pays pour développer leurs activités et renforcer leur présence sur leurs marchés respectifs. Les deux parties entendent également encourager les investissements bilatéraux, multiplier les mises en relation entre entreprises et mieux exploiter leurs atouts respectifs en matière de production, de technologies et d’accès aux marchés.

L’ambassadeur Hà Hoàng Hai espère que les entreprises vietnamiennes et polonaises dépasseront le cadre des échanges commerciaux traditionnels pour s’engager davantage dans des partenariats d’investissement mutuellement avantageux. Cette évolution contribuerait à une croissance plus équilibrée et durable des échanges, à l’intensification des investissements et à la création de nouvelles opportunités d’affaires au bénéfice des entreprises et des populations des deux pays.

Au-delà des secteurs de coopération traditionnels, le Vietnam et la Pologne disposent d’un potentiel important dans des domaines à forte valeur ajoutée, notamment les technologies numériques, les énergies vertes et les technologies quantiques. Le renforcement de la coopération dans ces domaines permettrait de mieux exploiter les complémentarités des deux économies, de stimuler l’innovation et de favoriser une croissance de meilleure qualité.

Renforcer la coopération scientifique et technologique ainsi que l’éducation

Les sciences et technologies, l’éducation et la formation demeurent des domaines de coopération prometteurs entre le Vietnam et la Pologne, forts d’une longue tradition de coopération et présentant un intérêt majeur pour le développement des deux pays. Ils sont considérés comme des moteurs essentiels de l’amélioration de la qualité des ressources humaines, de l’innovation et du développement durable.

Photo : CTV/CVN

Dans le cadre de la visite, les deux pays prévoient de signer un nouvel accord de coopération dans le domaine de l’éducation et de tenir la troisième session du Comité mixte Vietnam - Pologne de coopération scientifique et technologique. Ces activités devraient contribuer à définir les orientations, les domaines prioritaires et les mesures concrètes destinées à renforcer la coopération dans les années à venir.

Selon l’ambassadeur Hà Hoàng Hai, les deux parties devraient continuer à développer les liens entre les universités, les instituts de recherche et les entreprises, ainsi qu’à élargir les programmes de bourses, les échanges d’étudiants et d’experts, la coopération en matière de recherche et les transferts de technologies. L’intelligence artificielle, la transformation numérique, l’innovation, la cybersécurité et les technologies vertes offrent notamment de nombreuses possibilités de coopération.

Le renforcement des liens entre l’éducation, la recherche et les activités de production contribuerait à traduire le potentiel de coopération en programmes et projets concrets, tout en permettant aux entreprises des deux pays de bénéficier d’un meilleur accès aux connaissances, aux technologies et aux ressources humaines hautement qualifiées.

Développer le tourisme et les échanges entre les peuples

Photo : BCT/CVN

Le tourisme et les échanges entre les peuples constituent également des axes importants de coopération. Selon l’ambassadeur Hà Hoàng Hai, le nombre de touristes polonais choisissant le Vietnam comme destination a augmenté de plus de 40% au cours des deux dernières années, témoignant du potentiel de développement des flux touristiques entre les deux pays.

La compagnie aérienne nationale polonaise LOT prévoit de rétablir une liaison directe entre Hanoï et Varsovie à partir d’avril 2027. Associée à la politique vietnamienne d’exemption de visa de 45 jours pour les touristes polonais, cette liaison devrait faciliter les déplacements, la promotion des destinations et les échanges entre les entreprises du secteur.

Les deux pays souhaitent intensifier la promotion touristique, renforcer les liens entre les voyagistes et mieux exploiter le potentiel des échanges de visiteurs. Ces efforts contribueraient non seulement au développement du tourisme, mais aussi au renforcement de la compréhension mutuelle et des fondements sociaux des relations bilatérales.

L’ambassadeur Hà Hoàng Hai a souligné que la communauté vietnamienne en Pologne, ainsi que les nombreuses générations de Vietnamiens ayant étudié et travaillé dans ce pays, continueraient de jouer un rôle important de passerelle pour consolider l’amitié et approfondir la compréhension entre les peuples des deux pays.

Il espère que la visite du Premier ministre polonais Donald Tusk permettra de prolonger les acquis de la visite en Pologne du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh en janvier 2025, tout en donnant une nouvelle impulsion à la concrétisation des accords conclus à haut niveau et à l’élargissement de la coopération dans plusieurs domaines. Elle devrait ainsi contribuer à approfondir les relations entre le Vietnam et la Pologne et à rendre leur coopération plus concrète et plus efficace.

À cette occasion, l’ambassadeur du Vietnam a appelé les entreprises des deux pays à rechercher activement des partenaires, à renforcer leurs liens et à saisir les opportunités de coopération. Il a également souhaité que les populations vietnamienne et polonaise multiplient les échanges, découvrent leurs cultures respectives et approfondissent leur connaissance mutuelle, contribuant ainsi à consolider l’amitié traditionnelle et à promouvoir le développement durable des relations bilatérales.

VNA/CVN