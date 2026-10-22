L’aéroport de Gia Binh cible les compagnies aériennes internationales

Présent à Routes World 2026 en Allemagne, l’aéroport international de Gia Binh multiplie les échanges avec les compagnies aériennes et les partenaires du secteur afin de préparer le développement de futures liaisons internationales et de renforcer la connectivité aérienne du Nord du Vietnam.

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Photo : CP/CVN

L’aéroport international de Gia Binh mène plus de 30 entretiens avec des compagnies aériennes internationales et des partenaires du secteur à l’occasion du salon Routes World 2026, qui se tient en Allemagne du 21 au 23 octobre, afin d’explorer des possibilités de coopération pour le développement de futures liaisons aériennes.

Ces échanges, qui réunissent des transporteurs d’Asie, d’Europe, d’Amérique du Nord et du Moyen-Orient, ainsi que des représentants d’autres aéroports et des acteurs du tourisme, portent sur les plans de développement du projet, les priorités des compagnies aériennes et les possibilités de coopération en matière de réseaux de lignes, de connectivité des passagers et de transport de fret.

La participation à Routes World, un forum annuel consacré au développement des réseaux aériens, vise à permettre au projet de Gia Binh de nouer des relations avec des transporteurs internationaux et des partenaires stratégiques avant même la mise en service de l’aéroport, tout en préparant celui-ci à contribuer au développement de futures liaisons régionales et internationales.

Selon l’analyse du projet, plus de 30% de la demande potentielle de transport aérien international dans le Nord du Vietnam, soit environ 4 à 5 millions de passagers par an, ne sont actuellement pas desservis par des vols directs.

L’aéroport entend établir des liens avec les compagnies aériennes dès les premières étapes, notamment grâce au partage de données de marché, à la planification des lignes et à l’élaboration de stratégies opérationnelles. Les modalités de coopération seront adaptées aux besoins et aux modèles économiques de chaque transporteur.

Situé au cœur du triangle de croissance Hanoï - Bac Ninh - Hai Phong, l’aéroport bénéficie de la proximité de pôles industriels de haute technologie et d’importants flux d’investissements internationaux. Dans un rayon d’environ trois heures de vol, il pourrait desservir un marché d’environ 1,3 milliard de personnes.

Le projet prévoit de développer un réseau aérien combinant des liaisons intérieures, régionales et long-courriers.

Pour les compagnies assurant des vols long-courriers et les transporteurs traditionnels, il envisage un programme destiné aux partenaires pionniers, qui pourrait comprendre différents mécanismes de soutien.

La coopération avec les compagnies à bas coûts portera principalement sur l’optimisation des temps d’escale et la compétitivité des coûts d’exploitation. Parallèlement, le projet cherchera à nouer des partenariats avec des opérateurs de fret et des entreprises de logistique, en s’appuyant sur des infrastructures dédiées au transport de marchandises et sur des connexions avec les pôles de production et d’exportation de haute technologie du Nord du Vietnam.

L’aéroport international de Gia Binh a vocation à devenir une porte d’entrée aérienne internationale pour le Nord du Vietnam, en assurant le transport de passagers et de marchandises et en développant des services de maintenance, de réparation et de révision d’aéronefs destinés au marché de la région Asie-Pacifique.

Le projet vise à renforcer la connectivité internationale et à offrir aux compagnies aériennes, aux entreprises de logistique et aux partenaires commerciaux des possibilités de contribuer au développement des échanges régionaux et à la croissance économique.

Sa stratégie ne se limite pas à la construction d’un nouvel aéroport. Elle ambitionne de créer un "pôle économique aéroportuaire de nouvelle génération 2.0", reposant sur l’utilisation des technologies pour personnaliser davantage l’expérience des passagers, multiplier les opportunités commerciales et favoriser le développement local au sein d’un espace urbain moderne et connecté.

Représentant un investissement total d’environ 196.400 milliards de dôngs (7,6 milliards de dollars), le projet d’aéroport international de Gia Binh est développé par Masterise Aviation Infrastructure (MAI), une entité du groupe Masterise.

Il figure parmi les sept nouveaux aéroports vietnamiens dont la mise en service est prévue d’ici à 2030, aux côtés de ceux de Long Thành, Quang Tri, Phan Thiêt, Sa Pa, Thô Chu et Thanh Son.

VNA/CVN