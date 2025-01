Vietjet : élégance et professionnalisme au cœur du premier vol vers les États-Unis

Le premier vol de Vietjet à destination des États-Unis, réalisé du 8 au 11 janvier 2025, restera gravé dans les mémoires comme une étape majeure dans l'intégration internationale de cette jeune compagnie aérienne asiatique. Bien plus qu'un simple vol, cet événement a marqué un jalon dans les relations entre le Vietnam et les États-Unis.

Voyage reliant deux océans

Parti de Hô Chi Minh-Ville, l'Airbus A330 aux couleurs rouge et jaune emblématiques de Vietjet a traversé l'océan Pacifique pour atterrir à Anchorage (Alaska) et Miami (Floride). Ce vol inaugural a transporté une délégation spéciale venue promouvoir des partenariats économiques estimés à plusieurs dizaines de milliards d'USD.

Cette initiative souligne l'ambition de Vietjet de relier les cultures et d'intensifier les échanges commerciaux entre les deux pays.

Vol répondant aux plus hauts standards

Surnommé "Hello America !", ce vol historique a démontré la capacité de Vietjet à satisfaire aux normes internationales les plus strictes en matière de sécurité et de qualité. L'avion gros-porteur, pouvant accueillir près de 400 passagers, symbolise la montée en puissance de la compagnie aérienne sur la scène mondiale.

L'atterrissage à Miami, sous un ciel bleu éclatant, arborant fièrement le drapeau vietnamien, fut un moment fort, empreint de fierté nationale.

Le plus bel uniforme d'hôtesse de l'air

L'équipage de Vietjet a captivé l'attention par son professionnalisme, son dynamisme et son élégance. L'uniforme unique de ses hôtesses de l'air, conçu par des créateurs européens, reflète l'identité audacieuse de la compagnie et a été récompensé par le titre de "Plus bel uniforme d'hôtesse de l'air" décerné par les Now Travel Asia Awards.

Lors de leur présence remarquée à Mar-a-Lago, propriété du président Donald Trump, l'équipage a brillé en incarnant l'esprit de modernité et de confiance du Vietnam.

Symbole d'un Vietnam dynamique, tourné vers l'avenir

Ce premier vol vers les États-Unis ne se limite pas à l'expansion du réseau aérien de Vietjet, il représente également l'ambition d'un Vietnam tourné vers l'avenir. Les images iconiques de ce vol - de l'Airbus A330 au style de l'équipage - illustrent une réussite collective et inspirent un nouveau souffle pour l'industrie aéronautique vietnamienne.

Avec "Hello America!", Vietjet ne se contente pas de saluer amicalement l'Amérique, c'est un symbole fort de l'ambition du Vietnam de s'inscrire dans un monde en constante évolution. Il incarne la volonté d'un peuple déterminé à bâtir un avenir meilleur, fondé sur le courage, l'aspiration et l'innovation.

