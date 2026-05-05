Victoire de Diên Biên Phu : valoriser l’héritage historique pour un avenir prospère

En ce mois de mai, l’atmosphère de commémoration du 72 e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu imprègne chaque recoin de cette terre héroïque, des vestiges historiques aux villages les plus reculés.

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Diên Biên, autrefois théâtre de violents combats, connaît une transformation visible, marquée par une croissance économique soutenue, une réduction de la pauvreté, des infrastructures améliorées et un bien-être social renforcée, jetant ainsi les bases d'une nouvelle phase d'expansion.

Photos : Xuân Tu/VNA/CVN

L’héritage historique de la région s’affirme désormais comme le pilier central d’une industrie touristique en plein essor. Parées de décorations festives, des sites emblématiques tels que la colline A1, le QG souterrain du général français de Castries, le quartier général de la campagne de Diên Biên Phu ou le Musée de la victoire historique attirent une affluence croissante de visiteurs nationaux et internationaux.

Ces lieux de mémoire ne se contentent pas de retracer un passé glorieux ; ils s'imposent comme des centres d'éducation traditionnelle essentiels pour la fierté nationale. Pour enrichir cette expérience, les autorités locales multiplient les expositions, les présentations de documents sur le Général Vo Nguyên Giap et des animations culturelles de rue qui dynamisent la vie sociale de la province.

Nguyên Thi Thu Hà, touriste hanoïenne, confie avoir découvert avec émotion une ville moderne, dynamique et accueillante, bien loin de l'image de désolation transmise par les manuels scolaires.

Entre le 25 avril et le 3 mai, la province a accueilli environ 75 200 visiteurs, soit une hausse de 25% par rapport à la même période en 2025, générant des recettes touristiques estimées à 122 milliards de dôngs (environ 4,6 millions de dollars).

Selon Trân Hai Hà, directeur par intérim du Service de la culture, des sports et du tourisme, cette dynamique devrait se poursuivre avec l'ouverture récente du centre de résistance de Him Lam et une ambition affichée de franchir le cap des 1,6 million de touristes en 2026 et des recettes touristiques de 2.880 milliards de dôngs.

Au-delà du tourisme, la province connaît une transformation socio-économique majeure, perceptible aussi bien dans les centres urbains que dans les zones rurales les plus isolées. Les investissements massifs dans les infrastructures urbaines ont profondément redessiné le visage de la ville, tandis que dans les zones montagneuses, le désenclavement progresse grâce au développement des réseaux électriques, routiers et éducatifs.

Pour les vétérans comme Nguyên Công Nuôi, voir émerger des infrastructures modernes, constater l’amélioration des conditions de vie et observer les nouvelles générations étudier dans des établissements bien équipés sur ces anciennes terres de combat constitue une source de fierté immense. Les indicateurs économiques confirment cette tendance positive avec une croissance du Produit Intérieur Brut Régional (GRDP) de 7,34% en 2025 et une baisse significative du taux de pauvreté multidimensionnelle, tombé à 17,66%.

Tournée vers l'avenir, la province de Diên Biên s'est fixé des objectifs ambitieux lors du XVe Congrès provincial du Parti pour la période 2025-2030, visant un modèle de développement économique vert, intelligent et durable. La province cible une croissance économique de 10 à 11%, et un PIBR par habitant de 115 millions de dôngs par personne par an d’ici 2030.

Selon le secrétaire du Comité provincial du Parti, Trân Tiên Dung, la stratégie repose sur plusieurs axes majeurs : le perfectionnement des mécanismes et des politiques publiques, l’amélioration de la compétitivité via la simplification administrative, le développement d’infrastructures de transport stratégiques, notamment l’autoroute reliant Son La à Diên Biên jusqu’au poste-frontière de Tây Trang, la transformation du tourisme en secteur économique clé avec la mise en valeur de la zone touristique nationale Diên Biên Phu - Pa Khoang, ainsi que la valorisation du capital humain à travers l’innovation technologique et la transformation numérique.

Forte de l’esprit de solidarité et d’autonomie hérité de la victoire de 1954, la province de Diên Biên s’affirme aujourd’hui comme un pôle de croissance rapide et durable, résolument engagé sur la voie de l’intégration et du développement.

VNA/CVN