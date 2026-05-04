Le SG du Parti et président Tô Lâm effectuera une visite d’État au Sri Lanka

Le dirigeant Tô Lâm, accompagné d’une délégation vietnamienne de haut niveau, effectuera une visite d’État en République socialiste démocratique de Sri Lanka les 7 et 8 mai.

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Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République socialiste du Vietnam, Tô Lâm, accompagné d’une délégation vietnamienne de haut niveau, effectuera une visite d’État en République socialiste démocratique de Sri Lanka les 7 et 8 mai.

La visite sera effectuée à l’invitation du président de la République socialiste démocratique de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, rendu public le 4 mai.

VNA/CVN