Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm part pour une visite d’État en Inde

À l’invitation du Premier ministre indien Narendra Modi, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), président de la République, Tô Lâm, accompagné d’une délégation vietnamienne de haut rang, a quitté matin 5 mai Hanoï pour une visite d’État en Inde du 5 au 7 mai.

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Photo : VNA/CVN

La délégation comprend Nguyên Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission centrale de l’organisation ; Nguyên Thanh Nghi, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission centrale des politiques et stratégies ; le général d’armée Phan Van Giang, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre, ministre de la Défense ; le général d’armée Luong Tam Quang, membre du Bureau politique, ministre de la Police ; Lê Hoài Trung, membre du Bureau politique, ministre des Affaires étrangères ; Trân Luu Quang, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville ; Nguyên Hai Ninh, membre du Comité central du Parti, chef du Bureau du Comité central du Parti ; Nguyên Doan Anh, membre du Comité central du Parti, vice-président de l’Assemblée nationale ; Lê Khanh Hai, membre du Comité central du Parti, chef du Bureau présidentiel ; Ngô Van Tuấn, membre du Comité central du Parti, ministre des Finances ; Vu Hai Quân, membre du Comité central du Parti, ministre des Sciences et des Technologies ; Dao Hông Lan, membre du Comité central du Parti, ministre de la Santé ; Lê Manh Hung, membre du Comité central du Parti, ministre de l’Industrie et du Commerce ; Tô Ân Xô, assistant du secrétaire général et du président de la République, chargé du Bureau du secrétaire général, ainsi que Nguyên Thanh Hai, ambassadeur du Vietnam en Inde.

Selon l’ambassadeur Nguyên Thanh Hai, la visite d’État en Inde du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, revêt une importance particulière et un caractère historique, étant la première du genre effectuée par un secrétaire général et président vietnamien en Inde.

Selon lui, cette visite intervient à l’occasion du 10e anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique global (2016–2026) et constitue une opportunité pour les dirigeants des deux pays de faire le bilan de la coopération lors de la dernière décennie et d’en définir les orientations pour la période à venir.

L’Inde est l’un des premiers partenaires avec lesquels le Vietnam a établi un partenariat stratégique global, a rappelé l’ambassadeur Nguyên Thanh Hai, soulignant qu’en dix ans, les relations Vietnam - Inde s’étaient développées de manière globale, substantielle et approfondie, devenant l’un des cadres de coopération dynamique et efficace de la région.

La coopération en matière de défense et de sécurité s’est élargie. Les deux parties ont signé une déclaration de vision commune sur le partenariat de défense Vietnam - Inde à l’horizon 2030.

Sur le plan économique, les échanges commerciaux et d’investissement se sont intensifiés, avec un commerce bilatéral record de 16,46 milliards de dollars en 2025, soit 2,5 fois le niveau de 2016.

Lors de cette visite d’État en Inde du secrétaire général du PCV et président du Vietnam, Tô Lâm, les deux parties auront de nombreuses occasions de discuter des mesures visant à promouvoir les priorités évoquées, afin d’apporter des bénéfices concrets aux populations, aux localités et aux entreprises, et de contribuer à la réalisation des objectifs de développement de chaque pays.

VNA/CVN