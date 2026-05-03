Hommage solennel à Hô Chi Minh et à sa pensée en Hongrie

L’ambassade du Vietnam en Hongrie a célébré solennellement, le 30 avril à Zalaegerszeg, le 136 e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai) ainsi que le cinquantenaire de l’inauguration de son monument (30 avril) dans cette ville hongroise, en parallèle d’un séminaire consacré à sa pensée sur la solidarité internationale.

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Photo : VNA/CVN

L’événement a réuni l’ambassadeur Bùi Lê Thai, le maire de Zalaegerszeg, Zoltán Balaicz, le vice-président permanent du Comité populaire de la province vietnamienne de Nghê An (province natale du Président Hô Chi Minh), Bùi Thanh An, ainsi que des représentants de l’Association d’amitié Hongrie - Vietnam, des associations des Vietnamiens en Hongrie et de nombreux amis locaux.

Dans une atmosphère empreinte de solennité, les délégués ont rendu hommage au Président Hô Chi Minh, Héros de la libération nationale et "éminent homme de culture".

L’ambassadeur Bùi Lê Thai a souligné que le Président Hô Chi Minh n’est pas seulement un grand dirigeant du peuple vietnamien, mais aussi un symbole emblématique de la paix, de l’indépendance nationale, de la liberté et, en particulier, de l’esprit de solidarité internationale. Dans la pensée de Hô Chi Minh, la solidarité internationale ne se limite pas au soutien politique, mais implique une communauté d’idéaux et une responsabilité partagée de l’humanité. Il considérait les peuples du monde comme liés par un destin commun, orientés vers des valeurs universelles telles que la paix, la justice et la dignité humaine.

Photo : VNA/CVN

Le diplomate vietnamien a remercié la ville de Zalaegerszeg pour avoir préservé le monument du Président Hô Chi Minh depuis 1976, le qualifiant de symbole vivant de l’amitié entre les deux nations.

Unique statue en pied du Président Hô Chi Minh en Europe centrale et orientale, cet ouvrage témoigne du soutien historique de la Hongrie au Vietnam. Le maire Zoltán Balaicz a affirmé que le monument est une partie indissociable de la vie culturelle de la ville. Il a souligné que son érection en 1976 n’était pas seulement une décision à portée politico-historique, mais aussi un choix moral de la communauté, reflétant la profonde sympathie et le soutien fort du peuple hongrois à la lutte juste du peuple vietnamien.

Lors du séminaire sur la pensée du Président Hô Chi Minh sur la solidarité internationale, les participants ont estimé que, dans un contexte mondial marqué par de nombreux défis, cette pensée conserve toute son actualité. Seules la coopération, le dialogue et un sens partagé des responsabilités permettront à la communauté internationale de trouver des solutions durables aux enjeux globaux.

VNA/CVN