Hanoï face à de nouvelles opportunités pour accélérer son développement

Lors d’une rencontre avec des électeurs à Hanoï le 4 mai, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a souligné que l’adoption de la Loi sur la capitale (amendée) et les nouvelles orientations de gouvernance ouvrent des perspectives majeures pour un développement plus rapide, durable et à la hauteur du rôle de la capitale.

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Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a rencontré le 4 mai des électeurs de dix quartiers de la capitale (O Cho Dua, Ba Dinh, Ngoc Hà, Giang Vo, Hoàn Kiêm, Dông Da, Kim Liên, Lang, Cua Nam, Van Miêu-Quôc Tu Giam), afin de présenter les résultats de la première session de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et de recueillir leurs avis et propositions.

Les électeurs ont exprimé leur confiance dans les résultats de l’élection et le bon déroulement de la session parlementaire, saluant la désignation des principaux dirigeants du pays. Ils ont également accueilli favorablement l’adoption de la Loi sur la capitale (amendée), considérée comme un levier stratégique pour moderniser Hanoï et renforcer son rôle.

Face aux violations persistantes en matière de sécurité alimentaire - utilisation de substances interdites, excès de conservateurs et circulation de produits de mauvaise qualité - les électeurs ont appelé à un durcissement des sanctions pénales ainsi qu’à un renforcement de la régulation des activités sur les plateformes numériques, accompagné d’une clarification des responsabilités des autorités compétentes.

Pour concrétiser la Résolution n°72 du Bureau politique, les électeurs proposent de définir des orientations claires, de mettre en place des soins de base gratuits et de financer les programmes de "médecin de famille" et de "soins à domicile", avec un suivi médical électronique assuré par le système de santé de proximité.

Les électeurs saluent les premiers résultats du modèle d’administration locale à deux niveaux, tout en appelant à renforcer la coordination entre autorités, entreprises et établissements de formation, ainsi qu’à améliorer les politiques d’emploi et de formation en lien avec les besoins du marché du travail.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a souligné que les préoccupations exprimées par les électeurs reflétaient des attentes concrètes et légitimes.

Il a insisté sur la nécessité d’améliorer la qualité des services de santé, en particulier au niveau des centres médicaux de base, afin de mieux répondre aux besoins de prévention et de soins. Concernant la sécurité alimentaire, il a appelé à renforcer les mécanismes de gestion, à clarifier les responsabilités des ministères et des collectivités locales et à appliquer des sanctions strictes pour protéger la santé publique.

Photo : VNA/CVN

Saluant la détermination et l’esprit de réforme des autorités et de la population de Hanoï, le dirigeant vietnamien a estimé que la capitale, confrontée à des défis importants, dispose également d’opportunités majeures pour franchir une nouvelle étape de développement. Il a souligné que la mise en œuvre de la Loi sur la capitale et du schéma directeur devait reposer sur une approche cohérente, avec des mécanismes clairs, des responsabilités définies et des objectifs mesurables.

Il a également appelé à identifier en priorité les blocages à lever et les domaines ayant un impact direct sur la vie quotidienne des citoyens, notamment les transports, l’environnement, la gestion des inondations, la rénovation des immeubles anciens, le logement social, l’urbanisme, la gestion foncière, les projets en retard et la qualité des services publics.

Tô Lâm a enfin souligné que la croissance de Hanoï devait désormais s’appuyer davantage sur la qualité institutionnelle, la productivité, la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique, l’économie verte et de la connaissance, le secteur privé, les industries culturelles et les ressources humaines de haute qualité.

Il a insisté sur la nécessité de moderniser en profondeur les méthodes de gouvernance, en faisant de la satisfaction des citoyens et des entreprises un indicateur central. Hanoï est appelée à évoluer vers une gestion urbaine fondée sur les données, la technologie, les résultats et la responsabilité.

En conclusion, le secrétaire général a réaffirmé le rôle essentiel des députés dans l’écoute, la transmission fidèle des préoccupations des électeurs et le suivi effectif de leurs recommandations.

Avec le consensus de la population, les efforts de l’ensemble du système politique et le sens des responsabilités de chaque député, le dirigeant Tô Lâm s’est dit convaincu que les défis actuels seront progressivement relevés, permettant à Hanoï de s’affirmer comme une capitale toujours plus développée, moderne, civilisée et agréable à vivre.

VNA/CVN