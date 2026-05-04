Le vice-PM Hô Quôc Dung reçoit le président de la compagnie FS Finance Suisse AG

Le 4 mai à Hanoï, le vice-Premier ministre (PM) Hô Quôc Dung a reçu Roland Staub, président de la société suisse FS Finance Suisse AG.

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Photo : VGP/CVN

Lors de cette rencontre, le vice-Premier ministre a salué la visite de son interlocuteur au Vietnam, ainsi que les activités de son entreprise dans des domaines tels que la gestion d’actifs, le conseil en investissement stratégique, la création et la gestion de fonds d’investissement internationaux, ainsi que le développement de centres financiers internationaux.

Il a souligné que les relations entre le Vietnam et la Suisse continuent de se développer positivement, notamment après la publication de la « Déclaration sur l’élévation des relations de partenariat » à l’occasion de la 55e réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos en janvier 2025.

Fin avril 2026, la Suisse occupait le 20e rang parmi 154 pays et territoires investissant au Vietnam. Le vice-Premier ministre a estimé que les deux parties devraient poursuivre leurs efforts pour faire de la Suisse l’un des principaux investisseurs européens au Vietnam, notamment grâce à la contribution de FS Finance Suisse AG.

De son côté, Roland Staub a présenté la stratégie de développement à long terme de son groupe au Vietnam, mettant l’accent sur les investissements dans le secteur du tourisme, avec l’objectif de valoriser les atouts locaux et de positionner le pays comme une destination de tourisme haut de gamme.

À court terme, l’entreprise envisage de lancer des projets dans la province de Gia Lai. Le vice-Premier ministre a salué ces orientations, les jugeant conformes aux priorités du Vietnam en matière d’attraction des investissements étrangers, et susceptibles de contribuer au développement socio-économique durable ainsi qu’à la valorisation du potentiel touristique local.

Il a réaffirmé que le gouvernement vietnamien continuera de créer des conditions favorables pour permettre aux investisseurs étrangers, dont FS Finance Suisse AG, d’opérer efficacement et durablement au Vietnam.

VNA/CVN