Le président de l’Assemblée nationale en visite commémorative à Hoc Môn

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, accompagné de la délégation des députés de Hô Chi Minh-Ville (circonscription n°12), a offert de l’encens et des fleurs au site historique et culturel national "Dinh Quan Hoc Môn", dans la commune de Hoc Môn.

>> Le président de l’AN exhorte les syndicats à élever la productivité et la croissance

>> Trân Thanh Mân rend hommage aux héros et aux personnes méritantes à An Giang

>> Actions sociales du président de l’Assemblée nationale à An Giang

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Dans une atmosphère solennelle, le président de l’Assemblée nationale et la délégation ont observé une minute de silence en mémoire du Président Hô Chi Minh, des anciens dirigeants du Comité central du Parti, ainsi que des soldats et compatriotes tombés pour la libération nationale et la réunification du pays.

Dans le livre d’or, il a exprimé son émotion de visiter ce site, lieu de l’Insurrection de Nam Ky (23 novembre 1940) et témoin de nombreuses luttes menées par les habitants des "18 villages de jardins de bétel".

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Soulignant que ce site constitue un héritage précieux pour l’éducation des jeunes générations, Trân Thanh Mân a appelé les autorités et la population de Hô Chi Minh-Ville et de Hoc Môn en particulier à le préserver et à en valoriser les valeurs, afin de perpétuer l’esprit de l’Insurrection de Nam Ky et de contribuer au développement d’une métropole moderne, humaine et de stature internationale.

VNA/CVN