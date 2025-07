Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le directeur général de l'OMS

Le chef du gouvernement vietnamien a salué et remercié les efforts soutenus et les contributions efficaces de l'OMS, qui ont permis au Vietnam de figurer parmi les rares pays à avoir réussi à maîtriser la pandémie de COVID-19 et à assurer un redressement rapide par la suite. Il a affirmé que le Vietnam attachait toujours une grande importance au développement de la coopération avec l'OMS, dans le but d'assurer la santé publique.

Le Premier ministre a partagé que le Vietnam mettait actuellement l'accent sur le renforcement de son système de santé de base, en particulier sur la prévention des maladies. Il a souligné que le pays suivait de près et se référait régulièrement aux recommandations de l'OMS ainsi que d'autres organisations internationales concernant la situation sanitaire mondiale.

Dans cet esprit, Pham Minh Chinh a invité l'OMS à continuer de jouer un rôle de premier plan dans l'étude des maladies et des épidémies, à fournir des évaluations et alertes en temps opportun, et à promouvoir davantage la coopération internationale dans le domaine de la santé et de la lutte contre les épidémies.

Il a également proposé que l'OMS envoie des experts pour conseiller le Vietnam dans l'amélioration de ses politiques institutionnelles, le développement du réseau de soins de santé primaires, ainsi que l'amélioration de l'environnement et des conditions de vie des populations, afin de favoriser un développement durable de la santé communautaire.

Pour sa part, le directeur général de l'OMS a approuvé les propositions du Premier ministre vietnamien. Il a salué les politiques et les efforts déterminés du Vietnam en matière de lutte contre les épidémies, de développement des soins de santé pour tous. Il a affirmé que l'OMS était prête à apporter son soutien et ses conseils au Vietnam, conformément aux souhaits exprimés.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coordination dans le cadre des efforts communs de la communauté internationale en faveur de la sécurité et de la santé des populations et d'une lutte efficace contre les maladies épidémiques.

