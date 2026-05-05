Vietjet : programme promotionnel spécial pour les billets de classes Deluxe et Eco

Pour répondre à la demande des passagers pour l'été 2026, la Compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a lancé le 4 mai un million de billets en classes Deluxe et Eco avec des réductions allant jusqu'à 100% lors d'une promotion de trois jours, du 5 au 7 mai 2026, sur son site www.vietjetair.com et l'application mobile Vietjet Air.

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Plus précisément, des billets avec une réduction de 30% (hors taxes et frais) sont proposés aux clients choisissant des vols Deluxe sur toutes les liaisons nationales et internationales, pour des voyages entre le 5 mai et le 31 août 2026 (sous certaines conditions). Avec les billets en classe Deluxe, les passagers bénéficient du service tout compris de Vietjet, incluant jusqu'à 40 kg de bagages enregistrés, le choix gratuit du siège et la modification gratuite de leur itinéraire.

Parallèlement, un million de billets à prix cassés, allant jusqu'à 100% de réduction (hors taxes et frais), attendent les passagers qui réservent des billets Eco sur l'ensemble des vols de Vietjet, en saisissant le code SALE55 sur le site web www.vietjetair.com et l'application mobile Vietjet Air.

Les clients réservant des billets Eco pendant cette période bénéficieront également de 20 kg de bagages enregistrés gratuits. Les billets Eco promotionnels de Vietjet sont valables pour les vols au départ entre le 5 septembre 2026 et le 31 mars 2027 (sous certaines conditions).

De nombreux cadeaux attendent les clients

Durant cette même période, les passagers réservant des vols recevront un code de participation au tirage au sort “Volez avec Vietjet, gagnez de l'or” (consulter les détails du programme pour plus d'informations) offrant la possibilité de gagner un tael d'or 999,9 ainsi que de nombreux autres prix de valeur tels que 12 taels d'or, 36 taels d'argent et de nombreux bons d'achat électroniques pour des billets d'avion.

Avec des vols desservant le Vietnam et l'international, Vietjet vous offre l'opportunité de "Parcourir le monde et atteindre de nouveaux sommets" en famille ou entre amis, vers des destinations attrayantes telles que Shizuoka, Tokyo, Osaka (Japon), New Delhi, Bengaluru, Hyderabad (Inde), Shanghai, Pékin, Guangzhou (Chine), et bien d'autres destinations de renom en Australie, en République de Corée, au Japon et en Asie du Sud-Est…

Plongez au cœur des festivals d'été et participez à des programmes culturels et artistiques uniques de ces destinations !

À bord d'un avion Vietjet, profitez d'un voyage agréable et confortable grâce à une flotte économe en carburant et savourez un menu composé de plats chauds, frais et délicieux, typiques du Vietnam et du monde entier, tels que le Phở Thin, le bánh mì, le café au lait glacé, servis par un équipage professionnel et dévoué.

On peut également profiter des programmes culturels et artistiques uniques à une altitude de 10.000 m.

Tân Dat/CVN