Le Vietnam et l'ONU intensifient leur partenariat en matière de cybersécurité

Le Vietnam sollicite l'expertise et les orientations politiques des Nations unies (ONU) afin de concevoir des cadres de gouvernance de l'IA et des données. L'objectif est d'élaborer des directives pratiques pour les secteurs public et privé, a déclaré le ministre de la Police, le général Luong Tam Quang.

Lors d'une rencontre à Hanoï le 16 janvier avec Amandeep Singh Gill, secrétaire général adjoint des Nations unies et envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la technologie, Luong Tam Quang a indiqué que les conseils et l'assistance de l'ONU peuvent aider les pays en développement à accéder rapidement aux avancées scientifiques et technologiques et à renforcer progressivement leurs propres capacités technologiques.

Il a salué le rôle et les efforts de l'ONU pour soutenir les pays, dont le Vietnam, dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). Il a ajouté que le gouvernement vietnamien promeut activement la science et la technologie, l'innovation et la transformation numérique, les intégrant progressivement comme un nouveau pilier du modèle de développement du pays.

Le ministère de la Police accorde une grande importance à une coopération étroite avec les agences des Nations unies afin de renforcer les capacités de lutte contre la criminalité transnationale, le maintien de la paix, la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, ainsi que la lutte contre le terrorisme, a déclaré Luong Tam Quang.

Le ministère apprécie sincèrement la coopération étroite des Nations unies avec le Vietnam dans l'organisation réussie de la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï) en octobre 2025, a-t-il ajouté, qualifiant cet événement d'étape importante dans le renforcement de la coopération internationale en matière de cybersécurité.

Soulignant que la transformation numérique doit aller de pair avec la sécurité, Luong Tam Quang a appelé les Nations unies à continuer de soutenir les projets au Vietnam visant à promouvoir une transformation numérique sûre et inclusive, en mettant l'accent sur le renforcement des compétences numériques, la sécurité numérique des communautés et les capacités en matière de cybersécurité et de protection des données.

Le ministre a proposé la mise en place d'un mécanisme de dialogue régulier entre le Vietnam et les agences des Nations unies sur les technologies numériques et la cybersécurité, afin de coordonner les efforts, de partager les évaluations des tendances des risques et les alertes précoces, d'échanger les meilleures pratiques et d'étudier l'élaboration d'un programme national de soutien.

Il a appelé l'ONU à faciliter une participation plus étroite du Vietnam aux initiatives multilatérales du Pacte numérique mondial, afin de promouvoir la coopération dans le développement de solutions d'IA, de réseaux privés 5G sécurisés et vérifiables, et de modèles Open RAN pour soutenir la gouvernance publique et le développement socio-économique.

Pour sa part, Amandeep Singh Gill a félicité le Vietnam pour la signature réussie de la Convention de Hanoï et a salué les efforts du gouvernement vietnamien en matière de promotion des sciences et technologies, d'innovation et de transformation numérique.

Le représentant de l'ONU a également reconnu le rôle de plus en plus actif du Vietnam dans les accords internationaux, notamment dans les domaines de l'IA et de la cybersécurité.

Il a souligné l'engagement constant de l'ONU à aider le Vietnam à élaborer des politiques de transformation numérique, à définir des normes de gouvernance technologique et à renforcer ses capacités de prévention de la cybercriminalité. Il s'est également dit convaincu que la coopération entre l'ONU et le Vietnam continuera de se développer fortement, au service des intérêts de la communauté internationale.

