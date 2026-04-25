De Nha Trang au Texas, le parcours d’un chercheur d’exception

Phan Minh Liêm est devenu le premier scientifique vietnamien à avoir été distingué à quatre reprises au MD Anderson Cancer Center, pour ses recherches sur les gènes et les cellules cancéreuses.

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Photo : CTV/CVN

Né en 1983 dans la province de Khanh Hoa (Centre), au sein d’une famille d’enseignants, Phan Minh Liêm grandit dans un univers où le savoir occupe une place centrale. À Nha Trang, où il passe son enfance, il développe très tôt un goût prononcé pour les sciences naturelles, fasciné par la logique du vivant et par les expériences de biologie.

Un premier tournant survient lorsqu’il décroche une distinction au concours national d’excellence en français, qui lui permet de partir étudier un an en France. Cette expérience marque un déclic. Au contact d’un enseignement expérimental stimulant, il découvre une passion profonde pour la biologie, qu’il choisira de poursuivre avec conviction.

En 2001, il intègre la filière de bio-technologie à l’Université des sciences naturelles, relevant de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville. Très vite, il ne se contente pas du cadre académique. Il multiplie les expériences en laboratoire et s’implique activement dans la recherche étudiante, mû par une curiosité déjà orientée vers les grandes questions du vivant.

L’étape décisive intervient en 2005. Alors qu’il n’est encore qu’en troisième année, il obtient une bourse doctorale grâce au Fonds de l’éducation vietnamienne (Vietnam Education Foundation) et s’envole pour les États-Unis. Direction le MD Anderson Cancer Center, à Houston, l’un des plus prestigieux centres anticancer au monde. Il y poursuit ses recherches jusqu’à obtenir, en 2012, un doctorat en sciences biomédicales, avant de choisir de continuer l’aventure scientifique au sein même de l’institution.

Entre aventure scientifique et centre anticancer

Dans un domaine aussi complexe que l’oncologie, où les avancées se construisent lentement, au prix d’années de rigueur, de doute et de coopération internationale, Phan Minh Liêm s’est imposé comme une voix scientifique reconnue. Ses distinctions au MD Anderson récompensent des travaux menés à la croisée de l’oncologie moléculaire et des biotechnologies, avec un intérêt particulier pour les mécanismes qui gouvernent la croissance des cellules cancéreuses.

Photo : CTV/CVN

Au fil des ans, le chercheur vietnamien a participé à de nombreux projets consacrés à la formation, au développement et à la progression des cancers. Une partie de ses recherches s’intéresse notamment à certains gènes et protéines impliqués dans le métabolisme énergétique des cellules tumorales. Mieux comprendre ces rouages permet d’identifier les points de fragilité des cancers : lorsque ces mécanismes sont perturbés, les cellules malignes peuvent perdre leur capacité à proliférer, voire être éliminées.

Pour Phan Minh Liêm, la recherche contre le cancer reste avant tout une œuvre de patience. “La recherche sur le cancer est un chemin de longue haleine, qui peut s’étendre sur plusieurs décennies. Mais chaque petite avancée en laboratoire peut contribuer à de grands progrès pour la médecine”, confie-t-il. Une vision lucide, presque humble, de la science, loin des effets d’annonce, mais au plus près de ce qui fait avancer durablement la médecine.

Au-delà des distinctions, l’espoir des patients

Ses publications, cosignées avec ses collaborateurs, ont trouvé leur place dans plusieurs revues scientifiques internationales et enrichissent le socle de connaissances sur lequel s’appuient aujourd’hui les travaux en cancérologie. Pourtant, malgré les honneurs, le chercheur refuse de réduire son parcours à une collection de distinctions. “Les récompenses me donnent une motivation supplémentaire, mais le plus important reste le moment où les recherches peuvent offrir un espoir thérapeutique aux patients”, souligne-t-il.

Car au-delà des laboratoires et des publications, c’est bien la perspective d’un impact concret sur la vie des malades qui guide son engagement. Une conviction qu’il prolonge également dans ses liens avec le Vietnam. Installé aux États-Unis, Phan Minh Liêm n’en reste pas moins attentif au développement scientifique de son pays d’origine. Il participe à des conférences, à des programmes de formation et à des projets de coopération visant à partager son expertise, notamment sur l’usage des technologies génétiques dans le dépistage du cancer.

Son messages se veut résolument porteur d’espoir. “Le cancer n’est pas toujours une condamnation définitive. S’il est détecté tôt et pris en charge avec un traitement adapté, de nombreux patients peuvent continuer à vivre longtemps et en bonne santé”, rappelle-t-il.

Aujourd’hui, aux côtés de collègues et de chercheurs issus d’institutions telles que le MD Anderson, la NASA ou encore le National Cancer Institute, il travaille sur les facteurs de risque chez les patients les plus exposés, ainsi que sur les stratégies de prévention, de dépistage précoce et de prise en charge efficace.

Du jeune lycéen passionné de sciences à Nha Trang au chercheur reconnu dans l’un des plus grands centres anticancer de la planète, le parcours de Phan Minh Liêm raconte bien plus qu’une réussite individuelle. Il incarne la persévérance d’une génération de scientifiques vietnamiens engagés sur la scène internationale, avec en ligne de mire une même ambition : faire progresser la connaissance pour mieux armer la médecine face au cancer.

Lê Thu - Phuong Nga/CVN