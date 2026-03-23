Des tactiques de manipulation des résultats des élections vietnamiennes révélées

Bien que la résolution relative aux résultats des élections de la XVI e Assemblée nationale et à la liste des députés élus ait été officiellement annoncée le 21 mars après-midi, des éléments hostiles avaient déjà préparé des articles à l'avance - avant même que les électeurs ne se rendent aux urnes le 15 mars - utilisant des termes tels que "injuste", "antidémocratique" et "manque de transparence".

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Photo : An Dang/VNA/CVN

Leur objectif ultime n'est pas seulement de discréditer le processus électoral ou de fausser les résultats du vote, mais aussi d'inciter au désordre social, d'éroder la confiance du public envers le Parti et l'État, et de saper le grand bloc de solidarité nationale.

Il n'est pas surprenant que des forces mal intentionnées à l'étranger et des individus mécontents au pays aient réagi négativement aux résultats officiels des élections des députés à la XVIe Assemblée nationale et aux Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031. Ils refusent d'accepter les résultats manifestes façonnés par le Conseil électoral national et des dizaines de millions d'électeurs.

En effet, selon les résultats préliminaires de 34 provinces et villes du pays, environ 76,198 millions des quelque 76,424 millions d'électeurs inscrits ont voté, soit un taux de participation de 99,7%, le plus élevé jamais enregistré.

Sur les 500 députés élus à la XVIe Assemblée nationale, 214 étaient des candidats désignés par des agences et organisations centrales.

La composition de la nouvelle assemblée législative a vu une réduction du nombre de députés cumulant des fonctions au sein des pouvoirs exécutif et judiciaire, ainsi qu'une augmentation du nombre de parlementaires à temps plein. Il convient de noter que la proportion de députés à temps plein attendus atteint 40%, un niveau record à ce jour, soit une hausse de 1,4% par rapport à la XVe législature, de 5,5% par rapport à la XIVe, de 7,2% par rapport à la XIIIe et de 10,6% par rapport à la XIIe.

Des dirigeants du Parti et de l'État ont été élus députés dans diverses circonscriptions à travers le pays, témoignant de la grande confiance des électeurs.

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

Nguyên Huu Dông, membre du Comité exécutif national et vice-président de sa sous-commission du personnel, confirme également que l'élection de 500 députés à l'Assemblée nationale, de 2.552 membres des conseils populaires provinciaux et de 72.437 membres des conseils populaires communaux démontre que la préparation du personnel a été menée de manière rigoureuse, démocratique et conforme à la loi.

Les éléments hostiles ferment les yeux sur la vérité établie par le processus électoral et ses résultats : la conscience politique et le sens civique des électeurs se sont renforcés ; la direction et les directives des comités du Parti et des administrations à tous les niveaux ont été mises en œuvre avec détermination et cohérence ; et le travail d’information et de communication a été mené à grande échelle et avec efficacité. Les principes de démocratie, d’ouverture et de transparence ont été garantis tout au long du processus électoral – de la planification de la structure, de la composition et du nombre de candidats, à la consultation et au recueil des opinions des électeurs, en passant par la nomination des candidats, la campagne électorale, l’organisation du vote et le dépouillement, permettant ainsi la sélection de représentants compétents et méritants.

Malgré les changements positifs observés dans la vie socio-économique du Vietnam et le déroulement rigoureux du processus électoral, les forces hostiles persistent à nier les résultats en invoquant des arguments vagues et dénués de preuves concrètes. Certaines ont même recours à des actes grotesques, lançant des "appels" en ligne à "signer une déclaration commune rejetant les résultats des élections".

Bien que ces voix isolées s'opposent à la tendance dominante au Vietnam, il demeure nécessaire d'identifier clairement les tactiques et les objectifs de ceux qui déforment délibérément les résultats des élections.

Parmi ces tactiques, on peut citer l'affirmation que les résultats des élections étaient "préalablement truqués" et que le vote n'était qu'une simple "formalité", dans le but de semer le doute sur la transparence électorale et d'éroder la confiance du public envers le Parti et le régime.

Une autre tactique consiste à déformer la vérité concernant les cinq étapes clés du processus de consultation pour la nomination des candidats à l'Assemblée nationale et aux Conseils populaires à tous les niveaux. L'objectif est d'attaquer la direction du Parti, de nier le caractère démocratique du système électoral et, par conséquent, de saboter la voie de développement choisie par le pays.

"Semer la confusion" est une autre tactique qui exploite les médias sociaux pour diffuser de la désinformation et exagérer des incidents isolés afin de créer un effet d'entraînement et de semer la confusion au sein de la population. L'objectif est d'inciter à la division et à l'instabilité sociale, et de provoquer les individus mécontents et ceux qui n'ont pas de position politique affirmée.

La répétition d'allégations mensongères concernant des phénomènes négatifs, jusqu'à ce que ces mensonges soient perçus comme des vérités, est également une tactique employée par les forces hostiles. Elles exagèrent des problèmes mineurs pour en faire des problèmes majeurs, dans le but de fausser la perception du processus électoral vietnamien en particulier et du pays dans son ensemble sur la scène internationale.

VNA/CVN