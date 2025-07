Pham Minh Chinh dépose une gerbe de fleurs au Président Hô Chi Minh au Brésil

>> Le Premier ministre en route pour le Sommet élargi des BRICS au Brésil

>> Pham Minh Chinh est arrivé à Rio de Janeiro pour le Sommet élargi des BRICS et une visite de travail au Brésil

L'événement s'inscrivait dans le cadre du voyage du chef du gouvernement vietnamien dans le pays d'Amérique latine pour assister au Sommet élargi des BRICS et participer à des activités bilatérales.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a exprimé sa profonde gratitude pour l'affection que le peuple et la nation brésiliens portent au Président Hô Chi Minh et au Vietnam.

Pham Minh Chinh a exprimé sa conviction que, fort des liens étroits entre le Vietnam et le Brésil, les générations actuelles et futures des deux pays continueront de perpétuer les valeurs et l'héritage légué par le Président Hô Chi Minh et les générations précédentes.

Il a également exprimé l'espoir d'une détermination commune à porter les relations bilatérales vers de nouveaux sommets, à promouvoir la paix et la coopération au développement, afin d'apporter prospérité et bonheur aux peuples de chaque pays et de chaque région, et au monde entier, comme le souhaitait le Président Hô Chi Minh.

En novembre 2024, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à l'inauguration de la plaque dans le cadre de son voyage au Brésil pour le Sommet du G20 et des activités bilatérales.

En 1912, lors de son voyage en quête du salut national, le Président Hô Chi Minh travaillait à bord d'un navire français et tomba malade, ce qui le poussa à débarquer au port de Rio de Janeiro pour se faire soigner.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Lors de son séjour, le Président Hô Chi Minh a noué des liens étroits avec le mouvement ouvrier du syndicat de Porto, posant ainsi les bases de l'amitié et de la coopération entre les deux nations au début du XXe siècle.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et la délégation vietnamienne ont débarqué à l'aéroport de Galeão, à Rio de Janeiro, plus tôt dans la journée.

Représentant le Vietnam au Sommet des BRICS 2025 en tant que pays partenaire, le 10e pays partenaire des BRICS, le Premier ministre Pham Minh Chinh participera et interviendra lors des sessions de haut niveau du sommet, portant sur des sujets tels que le renforcement du multilatéralisme, les questions économiques et financières, l'intelligence artificielle, l'environnement, le changement climatique et la santé mondiale.

À cette occasion, il aura des entretiens bilatéraux avec les dirigeants des pays et organisations participants, affirmant ainsi le rôle, la volonté et les contributions responsables du Vietnam à ce mécanisme multilatéral, tout en approfondissant sa coopération avec les membres des BRICS et les organisations internationales.

C'est également la troisième fois en trois années consécutives que le Premier ministre Pham Minh Chinh se rend au Brésil. Outre le Sommet élargi des BRICS, il participera également à des activités bilatérales au Brésil, visant à promouvoir une coopération multiforme, notamment dans le domaine économique.

VNA/CVN