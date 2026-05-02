Une mégapole éblouissante

La semaine dernière, la Une du numéro 17 mettait en lumière la mégapole du Sud, appelée à devenir une grande métropole régionale, à l’occasion du passage à l’année 2026. Pour l’événement, les bâtiments emblématiques de la ville arboraient les couleurs nationales, à l’image de la tour Bitexco, visible au premier plan à gauche.

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L’affichage du drapeau national sous cette forme est devenu courant lors des grandes célébrations, comme ce fut encore le cas lors des trois dernières fêtes en une semaine : la fête des rois Hùng, la commémoration du 30 avril et la fête des travailleurs du 1ᵉʳ mai. Une conjonction calendaire rare, qui a permis à certains de bénéficier de quelques jours de repos.

Ville dynamique par excellence, Hô Chi Minh-Ville - qui s’étend sur plus de 6.700 km² - joue un rôle moteur dans la croissance nationale. Elle s’impose également comme un laboratoire d’expérimentations, où se développent de nouvelles approches économiques et urbaines.

Sa fusion, en juillet 2025, avec les provinces voisines de Binh Duong et de Bà Ria - Vung Tàu, a renforcé cette dynamique. La ville dispose désormais, pour la première fois de son histoire, d’une chaîne de valeur économique complète au sein d’une même entité administrative.

Parmi les transformations récentes, la transition numérique occupe une place centrale : dossiers médicaux électroniques, modernisation de l’éducation et numérisation des services administratifs. Le développement des zones de libre-échange contribue également à consolider son rôle de moteur économique.

Le tourisme constitue un autre levier, avec des recettes estimées à près de 150.000 milliards de dôngs au cours des trois premiers mois de l’année. Dans ce nouvel ensemble, la zone spéciale de Côn Đao ouvre des perspectives en matière d’écotourisme et de villégiature.

Depuis 2025, le Vietnam dispose ainsi d’une mégapole intégrée et polycentrique, dont les différentes composantes se complètent selon une organisation définie : “Un espace - Trois régions - Une zone spéciale”. Hô Chi Minh-Ville s’affirme comme centre financier et d’innovation, Bình Duong comme pôle industriel de haute technologie et Bà Ria - Vung Tàu comme porte d’entrée maritime.

Enfin, l’ouverture de la ligne 1 du métro de Hô Chi Minh-Ville, opérationnelle depuis fin 2024, marque une étape importante dans la transformation urbaine. D’autres lignes sont en projet - 2, 3a, 3b, 4, 5 et 6 - et viendront compléter ce réseau, contribuant à fluidifier les déplacements à l’échelle de la mégapole.

HERVÉ FAYET/CVN