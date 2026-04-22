La visite d’État du dirigeant Tô Lâm en Chine ouvre un nouveau chapitre dans les relations bilatérales

S’exprimant lors d’une rencontre avec la presse le 21 avril à Hanoï, l’ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei, a affirmé que la première visite d'État en Chine du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, constitue un événement d'une portée historique majeure.

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Selon le diplomate, ce déplacement a permis d'obtenir des résultats substantiels, contribuant à faire entrer les relations bilatérales dans une nouvelle phase de développement, tout en insufflant un nouvel élan à la paix et à la stabilité régionales.

Photo : VNA/CVN

L’ambassadeur a souligné que cette visite intervient précisément un an après celle du secrétaire général et président chinois Xi Jinping au Vietnam, témoignant ainsi de la continuité et de l’approfondissement des liens entre les deux Partis et les deux pays. Le choix de la Chine comme première destination à l'étranger du plus haut dirigeant vietnamien après sa prise de fonction illustre clairement l'importance primordiale accordée à Pékin dans la politique étrangère du Vietnam.

Sur le plan des résultats, l'ambassadeur He Wei a fait état de progrès globaux articulés autour de trois axes fondamentaux. Tout d’abord, la confiance politique a été renforcée par des entretiens de haut niveau qui ont défini l’orientation stratégique des relations futures. La déclaration conjointe publiée à cette occasion insiste sur l’objectif de bâtir une «Communauté d'avenir partagé Vietnam–Chine à portée stratégique», reflétant une volonté de coopération de plus en plus profonde.

Ensuite, la coopération pragmatique a été considérablement renforcée avec la signature de plus de 30 documents couvrant des domaines variés tels que l’économie, la justice, la sécurité et les chaînes d’approvisionnement. Les délégations vietnamiennes ont également multiplié les séances de travail dans plusieurs provinces chinoises, renforçant les liens entre ministères, secteurs et collectivités locales des deux pays, et concrétisant les visions communes par des projets de développement tangibles. Enfin, sur la scène multilatérale, les deux nations ont réaffirmé leur position commune en faveur de la paix, de la coopération et du développement, tout en s’opposant fermement à l’unilatéralisme et au protectionnisme commercial, et en soutenant des initiatives mondiales visant à faire face aux défis communs.

L’ambassadeur a par ailleurs mis en lumière plusieurs aspects inédits de cette visite, notamment le déplacement du dirigeant vietnamien dans la Nouvelle Zone de Xiong’an, ainsi qu’un trajet de plus de dix heures en train à grande vitesse sur près de 2 500 kilomètres. Autant d’expériences ayant permis à la partie vietnamienne de mieux appréhender les avancées chinoises en matière d’infrastructures et de modernisation.

L'ambassadeur Ha Vi a déclaré que depuis la visite du président chinois Xi Jinping au Vietnam, les relations entre les deux pays se sont « globalement accélérées ». Des échanges de haut niveau ont été organisés régulièrement sous diverses formes flexibles ; la coopération économique a obtenu des résultats remarquables, le commerce bilatéral a continué d'atteindre des records ; et les échanges humains se sont fortement développés, contribuant à consolider les fondements sociaux des relations bilatérales.

Évoquant la dynamique économique, l'ambassadeur He Wei a précisé qu’en 2025, le volume des échanges commerciaux bilatéraux a frôlé les 300 milliards de dollars, marquant une progression de 13,7% par rapport à l'année précédente. Le Vietnam demeure le premier partenaire commercial de la Chine au sein de l'ASEAN et son quatrième partenaire mondiale, tandis que la Chine est également le premier partenaire commercial du Vietnam et son deuxième plus grand investisseur étranger. Les deux pays opèrent actuellement une transition vers des secteurs de pointe tels que l’intelligence artificielle, les énergies vertes et l’économie numérique.

Le développement de l’interconnexion ferroviaire figure également parmi les priorités, avec des avancées significatives sur la ligne Lao Cai – Hanoï – Hai Phong, destinée à renforcer l’intégration du Vietnam dans les réseaux logistiques mondiaux.

Sur le plan des échanges humains, après le succès de l’Année des échanges humanitaires 2025, les deux pays s’apprêtent à lancer l’Année de la coopération touristique 2026 afin de renforcer les liens entre leurs peuples et de promouvoir une coopération concrète.

En conclusion, le diplomate chinois a souligné que, dans un contexte international marqué par l’incertitude, le maintien de relations sino-vietnamiennes stables et d’une coopération étroite revêt une importance cruciale pour la paix et le développement.

Il s’est dit convaincu qu’avec ces bases solides et une vision stratégique claire, les relations entre les deux pays continueront de prospérer au bénéfice de leurs populations respectives, ainsi que de la stabilité et du développement de la région et du monde.

VNA/CVN