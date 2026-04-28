Visite de la Première ministre japonaise : le rôle stratégique du Vietnam réaffirmé

L’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu, a accordé une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information sur la signification de cette visite, les priorités et les perspectives de coopération entre les deux pays à l’occasion de la visite officielle au Vietnam de la Première ministre japonaise Takaichi Sanae.

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Photo : VNA/CVN

Selon l’ambassadeur Pham Quang Hiêu, cette visite revêt une importance particulière, illustrant de manière concrète la haute considération du Japon pour le partenariat stratégique global entre les deux pays, alors que le Vietnam et le Japon entrent dans une nouvelle phase de développement. Il a souligné que le Vietnam est le premier pays de la région visité par la Première ministre Takaichi Sanae après sa réélection en février dernier, ce qui témoigne non seulement d’un niveau élevé de confiance politique, mais aussi du rôle stratégique croissant du Vietnam dans la politique régionale du Japon.

La visite intervient dans un contexte régional et international marqué par des évolutions rapides et complexes. Elle contribue ainsi à consolider la confiance politique, à renforcer les échanges stratégiques de haut niveau et à insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale, appelée à devenir plus profonde, substantielle et efficace. Elle traduit également la détermination des deux pays à poursuivre leur coordination en faveur de la paix, de la stabilité et du développement, à un moment où chacun met en œuvre des orientations majeures pour son développement futur.

S’agissant des priorités, la visite devrait se concentrer sur des domaines clés correspondant aux besoins et aux atouts complémentaires des deux économies. L’économie, le commerce et l’investissement demeurent des piliers essentiels, aux côtés de secteurs émergents tels que les sciences et technologies, l’innovation, l’intelligence artificielle (IA), la production de semi-conducteurs, la transition verte ainsi que la sécurité énergétique et alimentaire. Parallèlement, la coopération dans le développement des ressources humaines de haute qualité, le tourisme, les échanges culturels, les échanges entre les peuples et la coopération décentralisée devrait être renforcée.

À l’instar des visites précédentes des dirigeants des deux pays, ce déplacement contribuera non seulement à approfondir les acquis existants, mais aussi à identifier de nouveaux piliers de coopération, ouvrant ainsi de nouveaux espaces de développement au bénéfice concret des populations. Les domaines tels que l’énergie, l’agriculture de haute technologie, les infrastructures et le renforcement de la résilience des chaînes d’approvisionnement figurent parmi les axes d’intérêt commun.

Concernant la place du Vietnam dans la politique régionale du Japon, l’ambassadeur Pham Quang Hiêu a estimé que la fréquence des échanges de haut niveau entre les deux pays constitue une preuve évidente du haut niveau de confiance politique et du resserrement des liens bilatéraux. Ces contacts contribuent non seulement à renforcer la compréhension mutuelle, mais aussi à définir les grandes orientations stratégiques et à traiter efficacement les questions émergentes dans un environnement international en mutation rapide.

Le choix du Vietnam comme première destination régionale par la Première ministre japonaise après la consolidation de sa position politique interne souligne une nouvelle fois l’importance particulière accordée au Vietnam par Tokyo. Auparavant, plusieurs interactions de haut niveau avaient déjà eu lieu, notamment un entretien téléphonique entre la dirigeante japonaise et le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, ainsi que la participation du Premier ministre vietnamien au Sommet en ligne de la Communauté asiatique à émission nette nulle (AZEC) élargi sur l’autonomie énergétique.

Selon l’ambassadeur, avec un rôle de plus en plus affirmé dans la structure économique régionale, dans les chaînes d’approvisionnement et dans les efforts visant à promouvoir la stabilité et le développement durable en Asie-Pacifique, le Vietnam s’impose comme un partenaire fiable, doté d’un fort potentiel et d’une importance stratégique croissante pour le Japon. Les relations bilatérales ne servent pas seulement les intérêts des deux peuples, mais contribuent également de manière positive à la paix, à la stabilité et à la prospérité régionales et mondiales.

Coopération économique

Quant aux perspectives de coopération, l’ambassadeur Pham Quang Hiêu a souligné que les relations Vietnam - Japon continuent de se développer de manière dynamique, globale et approfondie, notamment depuis leur élévation au rang de partenariat stratégique global en novembre 2023. La confiance politique ne cesse de se renforcer grâce aux visites de haut niveau et aux mécanismes de dialogue réguliers dans de nombreux domaines.

Photo : VNA/CVN

La coopération économique reste un pilier central, avec des échanges commerciaux stables et un flux d’investissements japonais soutenu au Vietnam, en particulier dans les secteurs de l’industrie manufacturière, des infrastructures et de l’énergie. Le Japon demeure également un partenaire majeur en matière d’aide publique au développement (APD), contribuant significativement au développement des infrastructures stratégiques et des ressources humaines de qualité au Vietnam.

Par ailleurs, la coopération en matière de sciences et technologies s’impose comme un nouveau moteur de croissance pour les deux pays. Des domaines tels que la transformation numérique, la transition verte, l’innovation, l’intelligence artificielle et la formation des ressources humaines ouvrent de vastes perspectives de collaboration.

Les échanges entre les peuples continuent de s’intensifier, avec une communauté vietnamienne de plus d’un demi-million de personnes au Japon, constituant un pont important entre les deux nations. La coopération entre les collectivités locales se distingue également comme un point fort spécifique des relations bilatérales, gagnant en substance et en efficacité.

L’ambassadeur a souligné que la complémentarité des deux économies constitue une base solide pour approfondir la coopération. Le Japon dispose d’atouts majeurs en matière de technologies avancées, de gestion moderne, de semi-conducteurs, d’intelligence artificielle, d’énergie propre et de finance verte, tandis que le Vietnam bénéficie d’une main-d’œuvre jeune, dynamique, bien formée et animée d’un fort esprit d’innovation.

Dans ce contexte, les deux pays pourraient intensifier leur coopération dans plusieurs directions, notamment le transfert de technologies, le développement de ressources humaines de haute qualité, la mise en œuvre de projets de recherche conjoints, ainsi que le développement de secteurs de pointe comme les semi-conducteurs et l’IA. Ils pourraient également élargir leur collaboration dans les projets verts, la transition énergétique, les infrastructures numériques et la finance durable.

La sécurité énergétique constitue également un domaine de coopération prioritaire dans un contexte mondial marqué par les incertitudes géopolitiques. Le Vietnam apprécie les initiatives japonaises telles que l’AZEC Plus, visant à soutenir les pays asiatiques, dont le Vietnam, dans la garantie de leur sécurité énergétique. Les deux parties disposent d’un large potentiel pour diversifier les sources d’approvisionnement, développer les énergies renouvelables, améliorer l’efficacité énergétique et renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement.

À une échelle plus large, la coopération entre le Vietnam et le Japon revêt une importance significative pour la paix et la stabilité régionales et mondiales. Forts d’un haut niveau de confiance politique, d’intérêts stratégiques convergents et d’un engagement commun en faveur du multilatéralisme et du droit international, les deux pays ont le potentiel de devenir un modèle de coopération dans des domaines émergents tels que les technologies de pointe, l’énergie, la transformation numérique et l’innovation.

L’ambassadeur Pham Quang Hiêu s’est dit convaincu qu’avec leurs atouts respectifs et la volonté politique affirmée de leurs dirigeants, les relations Vietnam - Japon continueront de se développer de manière dynamique, substantielle et efficace, au bénéfice des deux peuples et au service de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde.

VNA/CVN