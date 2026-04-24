Préserver la continuité culturelle vietnamienne à l’étranger : le rôle de la Fête des rois Hùng

Au-delà de sa dimension commémorative dédiée aux ancêtres, la Fête des rois Hùng en France affirme également le rôle de la diplomatie culturelle dans le renforcement des liens communautaires et la promotion de l’image du Vietnam à l’international. À travers le regard du P r . associé Trân Lê Hung, de l’Université Gustave Eiffel (France), cet événement contribue à nourrir l’identité nationale et à renforcer l’attachement de la diaspora à la patrie.

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Vous avez participé à la Fête des rois Hùng organisée par le Centre culturel du Vietnam en France. Pouvez-vous présenter brièvement cet événement ? Était-ce votre première participation ?

Le programme culturel et artistique commémorant la Fête des rois Hùng, organisé par le Centre culturel du Vietnam en France, est un événement annuel de longue tradition, bénéficiant du soutien et de l’attention d’une large communauté vietnamienne en France.

Il s’agit d’une manifestation tournée vers les racines nationales, illustrant la belle valeur vietnamienne du "devoir de mémoire", renforçant les liens entre Vietnamiens à travers le monde, rappelant à chacun ses origines et ses ancêtres.

C’est aussi un moment d’introspection, permettant d’élever la conscience et l’esprit national, et de diffuser les valeurs culturelles vietnamiennes auprès des amis internationaux.

On peut dire que cet événement culturel emblématique constitue un véritable "aliment spirituel" pour les Vietnamiens de l’étranger. Chaque participant, honoré d’y prendre part, éprouve des émotions et des réflexions personnelles, mais tous convergent vers un même sentiment : celui de l’identité nationale, de la gratitude et du devoir de mémoire envers les ancêtres fondateurs, ainsi que de la responsabilité individuelle dans la préservation de la nation.

En tant que participant, quelle a été votre impression quant à l’organisation, aux rituels et à l’atmosphère générale de l’événement ?

C’était la première fois que j’avais l’honneur d’être invité à cet événement, et j’en suis profondément reconnaissant. Le programme, riche de sens, s’ouvrait sur les tambours festifs et la danse du lion, suivis de prestations artistiques traditionnelles et s’achevait par une cérémonie d’offrande d’encens.

L’organisation, à la fois rigoureuse, solennelle et chaleureuse, reflète la responsabilité et l’attention particulière des autorités vietnamiennes en France dans le renforcement des liens communautaires, la construction d’une communauté solide, durable et imprégnée d’identité culturelle nationale, toujours tournée vers la patrie.

Photo : NVCC/CVN

La participation des associations vietnamiennes en France ainsi que des étudiants vietnamiens témoigne de la cohésion de la communauté et, surtout, de la volonté des jeunes générations de préserver et de valoriser les valeurs vietnamiennes sur la scène internationale.

Sur le plan personnel, le moment de l’offrande d’encens aux rois Hùng a été particulièrement émouvant, d’autant plus que cela faisait longtemps que je n’avais pas eu l’occasion de me rendre au temple des rois Hùng à Phu Tho. En accomplissant ce geste symbolique, je me suis souvenu des paroles du Président Hô Chí Minh : "Les rois Hùng ont fondé le pays, à nous de le préserver".

Selon vous, quelle est l’importance de maintenir l’organisation annuelle de cette fête à l’étranger, notamment pour transmettre le sens des origines aux jeunes générations issues de la diaspora ?

Il est essentiel de pérenniser cet événement, car il s’agit d’une activité culturelle et spirituelle profondément ancrée dans l’identité nationale, permettant de rendre hommage aux générations précédentes et de rappeler la responsabilité de chacun.

Au Vietnam, cette conscience est plus naturellement intégrée grâce à l’environnement culturel et aux visites de sites historiques. À l’étranger, en revanche, la distance géographique et la dispersion des communautés rendent la préservation culturelle plus complexe, en particulier pour les jeunes générations nées hors du pays.

Ces événements offrent ainsi aux jeunes Vietnamiens de l’étranger l’opportunité de mieux comprendre leurs racines - souvent transmises uniquement par les récits familiaux - et de se représenter plus concrètement la valeur du "devoir de mémoire" propre à la culture vietnamienne.

Ils contribuent également à enrichir la vie spirituelle de la diaspora et à promouvoir l’image du Vietnam à l’international. Il convient de souligner que la diplomatie culturelle constitue aujourd’hui un axe prioritaire de l’action publique, comme en témoigne la Résolution n°80-NQ/TW sur le développement culturel du Vietnam.

Plus largement, comment évaluez-vous le rôle de tels événements dans la promotion et la diffusion de la culture vietnamienne auprès du public local et international ?

Chaque peuple possède sa propre culture. Le Vietnam, avec sa diversité culturelle et son territoire en forme de S, partage néanmoins une valeur commune : le culte des ancêtres et la reconnaissance des générations passées. Nous sommes conscients que chaque individu "se tient sur les épaules de géants".

Cette valeur, profondément humaine, dépasse le cadre vietnamien et trouve un écho auprès des peuples du monde, y compris en France, où la notion de responsabilité individuelle est également très présente.

Dans ce contexte, promouvoir la Fête des rois Hùng et d’autres festivals vietnamiens à l’international est essentiel. Cela permet non seulement de renforcer notre intégration dans un monde ouvert, mais aussi d’attirer les regards vers le Vietnam et de diffuser son image.

Photo : VNA/CVN

J’ai eu l’opportunité de rencontrer un artiste français passionné par la culture vietnamienne, notamment par les chants populaires et les spécificités culturelles des différentes ethnies. Cela illustre à quel point la culture vietnamienne constitue une source d’inspiration riche et renouvelée pour la créativité et le développement intellectuel à l’échelle mondiale.

En tant que jeune intellectuel vivant à l’étranger, quelles contributions souhaitez-vous apporter au développement du Vietnam ? Et quelles politiques pourraient, selon vous, favoriser une participation plus active de la diaspora ?

De son vivant, le Président Hô Chí Minh avait organisé en 1946 la première conférence nationale sur la culture, démontrant ainsi sa vision précoce de l’importance de la culture dans l’âme nationale. Ce n’est toutefois qu’en 2021 que la deuxième conférence a été tenue.

À cette occasion, le regretté Secrétaire général Nguyên Phu Trong a réaffirmé le rôle fondamental de la culture comme "boussole pour la nation", tandis que de nombreuses propositions ont été formulées pour orienter le développement culturel et humain dans une nouvelle ère. Cette dynamique s’est concrétisée par l’adoption de la Résolution n°80-NQ/TW.

Photo : Phuong Hoa/VNA/CVN

Ces orientations témoignent de l’attention constante portée par le Parti et l’État au développement culturel et au bien-être spirituel de la population. Elles bénéficient d’un large soutien, tant au Vietnam qu’au sein de la diaspora.

Les Vietnamiens de l’étranger participent déjà à de nombreuses initiatives telles que "Xuân Quê Huong", la Fête des rois Hùng au Vietnam ou les visites dans l’archipel de Truong Sa. Toutefois, en raison des différences entre calendriers lunaire et solaire, la participation reste parfois limitée.

Il serait donc souhaitable de développer davantage de mécanismes concrets permettant à la diaspora de contribuer plus activement à l’élaboration des politiques publiques, à l’expertise et à l’évaluation des grands projets nationaux. Cette communauté constitue en effet une ressource stratégique précieuse, prête à mobiliser son intelligence et ses compétences au service du développement et de la défense du pays, avec une confiance constante dans la direction du Parti et la gestion de l’État.

Câm Sa/CVN