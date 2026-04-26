Favoriser la croissance à long terme

La Une du numéro 16 nous avait conduit au gisement de Bach Hô (Tigre Blanc), situé à environ 145 km au large de Vung Tàu (Sud), dans le bassin de Cuu Long. Près de 40 ans après sa mise en exploitation, ce site riche en pétrole et en gaz demeure un pilier stratégique de l’économie vietnamienne.

>> Planification des six régions socio-économiques du pays

>> Infrastructures, le levier d’un essor durable

>> Croissance à deux chiffres : l’ambition 2026-2030 du Vietnam





Géré par Vietsovpetro, une coentreprise entre le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam - PetroVietnam (51%) et la société russe Zarubezhneft (49%), il continue de jouer un rôle central dans l’approvisionnement énergétique du pays.

On voyait sur cette Une la plateforme MSP-1, point de départ d’un vaste réseau de pipelines, alimentant notamment les centrales électriques de Bà Ria et Phú My (Sud). Pour prolonger la durée de vie du gisement, Vietsovpetro prévoit d’investir 484 millions de dollars dans de nouvelles infrastructures, dont la plateforme BK-24.

Ce dynamisme énergétique illustre la volonté du Vietnam de soutenir une croissance rapide et durable. Les prévisions pour la période 2026-2030 annoncent une expansion économique à deux chiffres, d’au moins 10% par an, associée à la stabilité macroéconomique et à la maîtrise de l’inflation.

Pour atteindre cet objectif ambitieux, le Premier ministre Lê Minh Hung a identifié trois axes stratégiques : réformer les institutions, moderniser les infrastructures et investir dans les ressources humaines.

Les institutions, comparées à une “route” pour le bon fonctionnement du “véhicule économique”, doivent être profondément réformées. Les infrastructures, en particulier les transports et l’énergie, seront renforcées pour soutenir la croissance. Quant aux ressources humaines, le ministère de l’Éducation et de la Formation élaborera des programmes de formation de haute qualité afin de stimuler l’innovation et le développement scientifique et technologique.

Malgré les tensions internationales, l’économie vietnamienne a enregistré une croissance de 7,83% au premier trimestre 2026. Le pays entend désormais activer pleinement les leviers de l’innovation et du numérique, en complément des secteurs traditionnels tels que l’agriculture, la sylviculture, la pêche, l’industrie, la construction et les services.

Fin 2025, le gouvernement a lancé ou inauguré 234 projets stratégiques à travers le pays, représentant un investissement colossal de 3,4 millions de milliards de dôngs. Ces initiatives témoignent de la détermination nationale à mobiliser toutes les ressources disponibles pour assurer une croissance durable et inclusive, au bénéfice de l’ensemble du peuple vietnamien.

Hervé Fayet/CVN