Climat : l'année 2025 bien partie pour battre un record de chaleur au Royaume-Uni

L'année 2025 pourrait être la plus chaude jamais enregistrée au Royaume-Uni, a indiqué mardi 23 décembre l'agence nationale de météorologie Met Office, avec une température moyenne supérieure à 10 o C.

Les chiffres définitifs ne seront connus que le 2 janvier, mais à quelques jours de la fin de l'année, la température moyenne s'affiche à 10,05oC, soit au dessus du précédent record de 10,03oC enregistré en 2022, selon un communiqué du Met Office.

Si ces données se confirment, quatre des cinq dernières années apparaîtront alors dans le top 5 des plus chaudes jamais enregistrées dans le pays depuis le début des mesures en 1884.

Le dix années les plus chaudes ont elles toutes été enregistrées durant les deux dernières décennies.

"Sur le plan climatique, nous vivons une période extraordinaire. Les changements que nous observons sont sans précédent depuis le XIXe siècle", a souligné Mike Kendon, scientifique au Met Office.

La semaine dernière l'agence de météorologie a publié des données montrant que 2025 a été l'année la plus ensoleillée depuis au moins 1910, avec 1.622 heures de soleil au 15 décembre, au-delà du précédent record de 2003.

Le printemps a été la saison la plus ensoleillée, du fait notamment de l'influence des hautes pressions qui ont réduit la couverture nuageuse.

L'été 2025 a lui été le plus chaud jamais enregistré au Royaume-Uni, avec quatre vagues de chaleur et des précipitations inférieures de 16% à la moyenne saisonnière.

