Une délégation du ministère vietnamien de la Défense au Salon Eurosatory en France

Photo : VNA/CVN

La délégation vietnamienne a visité des pavillons d’exposition, assisté à un banquet présidé par le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, et rencontré des généraux français.

Lors des rencontres, les représentants vietnamiens et français ont convenu qu'à l'avenir, les deux parties continueraient à promouvoir leur coopération en matière de défense dans une direction concrète et efficace, en se concentrant sur des domaines tels que la formation, la médecine militaire, les opérations onusiennes de maintien de la paix, la mémoire historique et l'industrie de la défense.

Eurosatory est le salon international de la défense et de la sécurité terrestre et aéroterrestre. Il se tient tous les deux ans au Parc des Expositions de Villepinte et rassemble des acteurs clés du secteur pour présenter des solutions avancées en matière de surveillance, reconnaissance, défense antimissile, véhicules blindés, cybersécurité et communication tactique.

VNA/CVN