Le président russe Vladimir Poutine termine avec succès sa visite d’État au Vietnam

Photos : VNA/CVN

Dans le cadre de son voyage, il a rendu hommage au Président Hô Chi Minh dans son mausolée et a déposé une gerbe de fleurs en mémoire des héros morts pour la Patrie.

Après la cérémonie officielle d’accueil au Palais présidentiel, il a eu des entretiens avec le secrétaire général Nguyên Phu Trong et le président Tô Lâm; a eu des entrevues avec le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a hautement apprécié la 5e visite du président Vladimir Poutine au Vietnam à l’occasion de la célébration du 30e anniversaire de la signature du Traité sur les principes fondamentaux des relations amicales entre les deux pays (1994-2024) et dans la perspective du 75e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales (1950-2025).

Les dirigeants vietnamiens ont remercié le soutien et l’aide précieuse que l’Union soviétique d’hier et la Russie russe d’aujourd’hui ont accordés au Vietnam au fil de son histoire, et ont affirmé attacher toujours de l’importance aux relations traditionnelles et au partenariat stratégique intégral avec la Russie, les considérant comme une priorité absolue de sa politique étrangère.

Le Vietnam soutient la Russie pour contribuer activement aux affaires de la communauté internationale et à la politique russe du "Regard vers l’Est", et est fermement convaincu qu’un Vietnam pacifique, indépendant, fort qui a une réputation et une position croissantes est aussi en ligne avec les intérêts à long terme de la Russie dans la région Asie-Pacifique et dans le monde.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a discuté avec le président russe de la mise en œuvre d’une politique étrangères d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures, notamment en renforçant les relations avec les pays voisins, en promouvant et en approfondissant la coopération bilatérale avec les partenaires stratégiques, les partenaires intégraux d’autres partenaires importants. Le Vietnam applique systématiquement la politique de défense des "quatre non".

Le Vietnam espère que le président Vladimir Poutine et la Fédération de Russie continueront de prêter attention et de soutenir fermement le maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté, de la liberté de navigation et de survol, ainsi que les droits et intérêts légitimes du Vietnam, la résolution pacifique des différends en Mer Orientale conformément au droit international, la mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et la conclusion rapide d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC) effectif et substantiel.

Le président Vladimir Poutine a souligné que le Vietnam est un ami et un partenaire de confiance de la Fédération de Russie. Les relations entre les deux pays ont été mises à l’épreuve au fil du temps. Le développement d’un partenariat stratégique global avec le Vietnam est une priorité de la politique étrangère de la Russie dans la région Asie-Pacifique. Nous pensons que cette visite créera un nouvel élan dans les relations entre les deux pays, a affirmé le président russe.

Le président Vladimir Poutine a hautement apprécié les grandes réalisations obtenues par le Vietnam après près de 40 ans de mise en œuvre de l’oeuvre de rénovation dirigée par le Parti communiste du Vietnam, ayant à sa tête le secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Exprimant leur joie quant aux relations florissantes entre les deux pays, les deux dirigeants ont convenu des principales orientations et mesures visant à donner un nouvel élan à la coopération bilatérale dans tous les domaines, tant en profondeur qu’en substance et en efficacité, pour le bénéfice des deux peuples, pour la paix et la stabilité dans la région et dans le monde.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont convenue de continuer à renforcer la compréhension et la confiance mutuelles, d’intensifier les visites et les échanges à tous les niveaux, de développer activement la coopération économique, commerciale, d’investissement, scientifique, technique, de consolider la coopération en matière de défense et de sécurité, de résoudre certaines difficultés et problèmes conformément au droit international et aux conditions spécifiques de chaque pays.

Concernant les domaines de l’énergie et du pétrole et du gaz, les deux parties ont convenu de créer des conditions favorables pour que les entreprises des deux pays puissent mettre en œuvre efficacement les projets existants, et en même temps d’élargir les projets d’investissement avec la participation des sociétés pétrolières et gazières nationales l’un dans l’autre pays.

Les deux dirigeants ont également convenu de promouvoir la coopération dans d’autres domaines importants tels que l’agriculture, l’éducation et la formation, la culture, le tourisme, les échanges entre les peuples et la coopération décentralisée entre les deux pays.

À cette occasion, le Vietnam et la Russie ont publié une déclaration commune sur l’approfondissement de leur partenariat stratégique intégral, en s’appuyant sur les réalisations de trois décennies de mise en œuvre de leur Traité sur les principes fondamentaux des relations amicales. Le président Tô Lâm a présidé un banquet d’État en l’honneur du président Vladimir Poutine à l’occasion de sa visite d’État au Vietnam.

Au cours de la visite, les présidents Vladimir Poutine et Tô Lâm ont rencontré les responsables de l’Association d’amitié vietnamienne et des générations d’anciens étudiants vietnamiens en Russie. Plus tôt, les deux présidents ont assisté à l’échange d’une série de documents de coopération bilatérale dans les domaines de l’éducation et de la formation, des transports, de la justice, des douanes, de la finance, de la science et de la technologie, y compris l’accord intergouvernemental de coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur.

VNA/CVN