Une coopération toujours plus profonde entre le Vietnam et Cuba

>> Le président Luong Cuong reçoit le vice-président cubain Salvador Vladés Mesa

>> Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, rencontre le vice-président cubain

>> Le Vietnam reste dans le cœur du peuple cubain : presse cubaine

Le général Phan Van Giang a souligné que le Vietnam n’oublierait jamais le précieux soutien, tant matériel que spirituel, apporté par les peuples épris de paix à travers le monde, notamment par le peuple cubain.

Photo : VNA/CVN

Il a réaffirmé que la coopération en matière de défense avec Cuba constituait l’un des piliers des relations bilatérales. Selon lui, sur la base du Plan de coopération 2023–2025, les deux parties ont renforcé leur collaboration dans des domaines tels que le travail politique, la formation, le transfert de technologies, les télécommunications, la cybersécurité, et la logistique. La production conjointe des épisodes 4 et 5 du film documentaire "Deux cœurs, un même battement" a contribué à faire rayonner les relations spéciales entre les deux pays et leurs armées.

Le ministre a exprimé le souhait que les deux parties poursuivent efficacement la mise en œuvre des contenus convenus et accélèrent la signature de nouveaux accords de coopération.

Le même jour, le général de corps d’armée Trinh Van Quyêt, chef du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam, et le général Nguyên Tân Cuong, chef d’état-major général de l’Armée et vice-ministre de la Défense, ont eu des rencontres séparées avec le général cubain.

Le général de division Victor Leonardo Rojo Ramos a exprimé sa haute appréciation pour le développement des relations d’amitié et de solidarité spéciales entre les peuples et les armées des deux pays. Il a souhaité que les forces armées des deux pays poursuivent et intensifient leur coopération dans les domaines d’intérêt commun, consolidant ainsi davantage les liens spéciaux qui unissent les deux pays et leurs armées.

VNA/CVN