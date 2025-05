Le vice-PM Nguyên Hoà Binh appelle à soutenir la réinsertion des détenus graciés

Le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh a appelé tous les secteurs, organisations sociales, entreprises et familles à accueillir à bras ouverts les personnes graciées et à soutenir leur réinsertion sociale, sans stigmatisation ni discrimination.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant a lancé cet appel jeudi matin 1er mai, lors d’une cérémonie organisée à la prison A2 de la commune de Diên Lam, district de Diên Khanh, province de Khanh Hoà, marquée par l’annonce de la décision présidentielle concernant l’amnistie spéciale de cette année et de la remise des certificats d’amnistie aux personnes graciées.

Le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh, qui préside également le Conseil consultatif d’amnistie, a déclaré qu’après la signature de la décision d’amnistie de 2025 par le président de la République, le conseil a travaillé en étroite collaboration avec les ministères et agences concernés afin de mener à bien les procédures nécessaires avec diligence et rigueur.

Le processus d’évaluation des candidatures s’est déroulé avec transparence, équité et stricte conformité à la loi, garantissant ainsi aux détenus qualifiés une libération anticipée et leur retour dans leurs familles et communautés.

Plus de 90.000 détenus ont bénéficié d’une libération anticipée

Selon les chiffres officiels, 8.056 détenus ont bénéficié d’une libération anticipée dans le cadre de l’amnistie de cette année, dont 69 détenus de la prison A2.

Il a souligné que près de 40 cycles d’amnistie ont été mis en œuvre au cours des 80 dernières années, permettant à des centaines de milliers de détenus de réintégrer leur communauté. Rien que depuis 2009, plus de 90.000 détenus ont bénéficié d’une libération anticipée dans le cadre d’amnisties présidentielles.

"Tous les détenus, quels que soient leur sexe, leur religion, leur nationalité, leur âge ou leur profession, ont droit à une considération égale, à condition de remplir les conditions légales", a-t-il ajouté.

Récemment, le ministère de la Police, en coordination avec les agences compétentes, a veillé à ce que les procédures dans les centres de détention et les établissements pénitentiaires de tout le pays soient menées avec rigueur et transparence.

Cela a permis de soumettre en temps voulu la liste des personnes amnistiées au Président, avant le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril).

Au nom du gouvernement et du conseil, il a exprimé sa gratitude pour les efforts du ministère et de ses agences de coordination.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant au nom des personnes graciées, Doan Phi Dung, anciennement détenu à la prison A2, a exprimé sa profonde gratitude au Parti et à l’État pour leurs politiques bienveillantes. Il s’est engagé à respecter la loi, les autorités locales, à mener une vie honnête, à éviter la récidive, et à contribuer positivement au maintien de la sécurité et de l’ordre sociaux.

Le 1er mai également, des cérémonies ont été organisées dans les provinces et les villes pour annoncer la décision d’amnistie de 2025 en faveur des détenus ayant manifesté de sincères remords et entrepris des efforts pour se réformer.

Devenir des citoyens productifs et respectueux

À Hanoi, les prisons N°1 et N°2 ont remis en liberté 139 détenus dans le cadre de cette amnistie. Pour soutenir leur réinsertion, le Département de la police de la ville a fourni une aide financière et des vêtements neufs aux personnes libérées. La police locale a reçu pour instruction de collaborer avec les dirigeants communautaires et les autorités locales pour faciliter les efforts de réinsertion, afin d’aider les personnes graciées à devenir des citoyens productifs et respectueux des lois.

Par ailleurs, dans la province montagneuse de Lai Châu, une cérémonie a été organisée pour 13 détenus bénéficiant d’une libération anticipée. Cette décision reflète l’engagement du Parti et de l’État en faveur de la clémence et de la compassion en matière de justice pénale.

S’exprimant lors de l’événement, le colonel Khoang Van Thuong, directeur adjoint du Département provincial de la police, a déclaré que le programme d’amnistie illustre l’approche humanitaire du Parti et de l’État.

À Quang Ninh, 23 détenus ont bénéficié d’une libération anticipée cette fois-ci, tandis qu’à Ninh Binh, 149 détenus de la prison de Ninh Khanh ont été libérés dans le cadre de cette vague d’amnistie.

VNA/CVN