Une bonne action aujourd’hui, un patriotisme vivant

À l’occasion du 78 e anniversaire de l’Appel à l’émulation patriotique lancé par le Président Hô Chi Minh, le dirigeantTô Lâm a rencontré à Hanoï cent personnalités distinguées du Programme "Việc tử tế" (Les bonnes actions). Il a souligné que les gestes de solidarité et de responsabilité au quotidien constituent une manifestation vivante de l’esprit patriotique et un fondement essentiel du développement national.

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À l’occasion du 78e anniversaire de l’Appel à l’émulation patriotique lancé par le Président Hô Chi Minh le 11 juin 1948, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a rencontré le 10 juin à Hanoi cent figures exemplaires du Programme télévisé "Việc tử tế" (Les bonnes actions), diffusé par la Télévision du Vietnam (VTV), soulignant qu’une bonne action aujourd’dui est une manifestation vivante de l’émulation patriotique.

Lancé en 2014 dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du Parti visant à promouvoir l’étude et le suivi de l’exemple moral du Président Hô Chi Minh, le Programme "Việc tử tế" s’est donné pour mission de mettre en lumière les initiatives positives, les gestes de solidarité et les exemples inspirants à travers le pays. Depuis plus d’une décennie, il raconte les parcours de citoyens ordinaires qui, par leurs actions quotidiennes, contribuent au développement de leurs communautés et au progrès de la société.

Photo: VNA/CVN

Lors de cette rencontre, plusieurs personnalités distinguées ont partagé leurs expériences et leurs engagements au service de la communauté. Parmi elles figurait le Héros du Travail et Enseignant du Peuple Nguyên Duc Thin, initiateur il y a plus de soixante ans du mouvement « Mille bonnes actions », qui a profondément marqué plusieurs générations d’enfants vietnamiens en favorisant leur développement moral et civique.

S'exprimant à cette occasion, le dirigeant Tô Lâm a affirmé que cette rencontre ne constituait pas seulement une cérémonie de reconnaissance de cent exemples remarquables, mais aussi une occasion de célébrer une valeur profondément enracinée dans l’identité vietnamienne : la solidarité, la compassion et la capacité de placer l’intérêt collectif au-dessus des intérêts individuels.

Évoquant l’Appel à l’émulation patriotique lancé par le Président Hô Chi Minh en 1948, dans un contexte où le pays faisait face à de nombreuses épreuves, le dirigeant vietnamien a rappelé que, dans la pensée du fondateur de la République, l’émulation patriotique ne relevait ni des slogans ni des déclarations abstraites. Elle se traduit avant tout par les actes concrets accomplis chaque jour au service de la communauté.

Selon lui, une bonne action réalisée aujourd’hui représente une manifestation authentique de l’émulation patriotique. L’amour de la Patrie ne s’exprime pas uniquement lors des grandes étapes de l’histoire nationale, mais également à travers chaque geste responsable, chaque action utile à la société et chaque comportement empreint d’humanité.

Il a souligné que le développement d’un Vietnam prospère, moderne et heureux exigerait certes des ressources, des technologies, des infrastructures performantes, l’innovation, la transformation numérique et l’amélioration de la productivité. Toutefois, il a insisté sur le fait que les fondements culturels, éthiques et humains demeurent tout aussi indispensables à la réussite du pays.

Photo: VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien a salué le rôle de la VTV, des journalistes et des organisations partenaires qui contribuent au succès de ce programme "Việc tử tế". Il a estimé que cette initiative répond pleinement à l’une des missions fondamentales de la presse révolutionnaire : promouvoir les valeurs positives, combattre les comportements négatifs et renforcer la confiance de la population.

Enfin, il a demandé de promouvoir avec vigueur le rôle de la presse, des médias, de la littérature, des arts, de l’éducation et des plateformes numériques dans la diffusion des valeurs positives. La bienveillance et le sens des responsabilités doivent également se manifester dans l’espace numérique, tant dans la manière de s’exprimer que de partager des informations, de débattre ou d’interagir avec autrui. Chaque citoyen, en particulier les jeunes générations, doit devenir un citoyen numérique responsable, capable de diffuser les bonnes pratiques et les valeurs positives.

Il a réaffirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamien apprécient profondément les actions altruistes accomplies au quotidien et a encouragé les personnes honorées à continuer d’inspirer la société par leur engagement au service de la communauté et du pays.

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