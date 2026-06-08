Hanoï s’apprête à lancer la construction de 7.000 logements locatifs

Afin de répondre aux besoins de logement des ménages à faibles revenus, Hanoï accélère les préparatifs en vue de lancer, dès ce mois de juin, la construction de milliers de logements locatifs et de logements sociaux.

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Photo : VNA/CVN

Selon le Service municipal de la construction, l’offre de logements sociaux et de logements locatifs dans la capitale devrait connaître une forte augmentation dans les années à venir, contribuant ainsi à améliorer l’accès au logement des personnes à faibles revenus et à réduire la pression sur le marché immobilier.

Dans le secteur locatif, Hanoï dispose actuellement d’environ 14.351 chambres et appartements proposés à la location sous diverses formes : logements de fonction, logements sociaux locatifs, résidences pour travailleurs, logements étudiants et parc immobilier relevant du domaine public.

Cette offre devrait continuer à progresser grâce aux nouveaux projets de logements sociaux ainsi qu’aux zones urbaines multifonctionnelles, qui seront tenues de consacrer au moins 10% de leur parc résidentiel à la location ou à la location-accession, conformément au Programme de développement du logement pour la période 2021-2030.

Accélération massive prévue en juin

La ville étudie notamment des mécanismes visant à favoriser le développement du logement locatif et prévoit de lancer dès le mois de juin la construction de quelque 6.000 à 7.000 logements destinés à la location. Ces logements seront répartis entre deux ou trois projets spécialisés de logements locatifs et sept projets de logements sociaux réservant 5% à 20% de leurs appartements à la location.

Cette augmentation significative de l’offre de logements sociaux et locatifs devrait permettre à davantage de citoyens d’accéder à un logement, tout en contribuant à la stabilité du marché immobilier, alors que la demande de logements abordables demeure élevée.

Selon le Service municipal de la construction, entre 2021 et 2025, Hanoï a achevé la construction de plus de 5.100 logements sociaux, dépassant ainsi les objectifs fixés par le gouvernement. Parallèlement, 24 projets de logements de réinstallation totalisant près de 11.900 appartements ont permis de répondre aux besoins liés à la libération des terrains destinés aux grands projets de la ville.

À ce jour, Hanoï compte 90 projets de logements sociaux et 20 projets de logements destinés aux forces armées ayant reçu l’approbation des autorités compétentes.

Parmi les 90 projets de logements sociaux qui représentent environ 83.000 appartements, 13 ont déjà été mis en chantier pour un total de 11.124 logements. Fait notable, 41 projets supplémentaires, représentant quelque 32.000 appartements, devraient être lancés cette année. Parmi eux, sept projets totalisant environ 11.000 logements devraient démarrer dès ce mois de juin.

Par ailleurs, 29 autres projets devraient être mis en chantier en 2027, tandis que sept sont encore en phase de finalisation des procédures d’investissement.

Concernant les logements destinés aux forces armées populaires, neuf projets ont déjà été lancés, représentant quelque 7.597 appartements. D’ici à la fin de l’année, la capitale prévoit le lancement de dix nouveaux projets totalisant environ 8.037 logements.

Défis administratifs

Selon les autorités, certains projets continuent toutefois de rencontrer des difficultés liées à la libération des terrains ou à l’achèvement des procédures administratives. La ville a chargé les services compétents de suivre régulièrement l’avancement des dossiers, d’accompagner les investisseurs et de proposer des solutions afin d’accélérer leur mise en œuvre.

L’un des aspects les plus remarquables de cette stratégie réside dans le développement de zones urbaines multifonctionnelles. Selon ce modèle, la répartition des logements au sein des projets comprendra environ 40 à 50% de logements de réinstallation, 20% de logements sociaux et le reste de logements commerciaux.

Cette approche permettra d’adapter plus facilement l’affectation des différents types de logements aux besoins réels, tout en évitant la création de quartiers de réinstallation isolés et insuffisamment intégrés aux infrastructures urbaines.

Thu Huong/CVN