Dà Nang généralisera les examens de santé à toute la population à partir du 1er juillet 2026

La directrice du Service de la santé de la ville de Dà Nang, Trân Thanh Thuy, a indiqué que son service avait élaboré un plan d’organisation des examens de santé périodiques et des dépistages gratuits pour les habitants en 2026.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution n°72-NQ/TW du Bureau politique sur certaines mesures de rupture destinées à renforcer la protection, les soins et l’amélioration de la santé de la population, ainsi que de la directive n°17/CT-TTg du Premier ministre relative aux examens de santé périodiques et au dépistage gratuit pour les citoyens, le secteur de la santé de Dà Nang collabore avec les autorités locales pour mettre en œuvre le plan n°249/KH-UBND du Comité populaire municipal.

La directrice du Service municipal de la santé, Trân Thanh Thuy, a indiqué que son service avait élaboré un plan d’organisation des examens de santé périodiques et des dépistages gratuits pour les habitants en 2026.

Les ressources humaines, les infrastructures et les solutions technologiques ont été préparées afin d’assurer une mise en œuvre efficace du programme, a-t-elle indiqué.

Examens à partir du 1er juillet

À partir du 1er juillet, le secteur de la santé de Dà Nang généralisera officiellement ces examens à l’ensemble de la population dans les 93 communes, quartiers et zones spéciales de la ville.

Selon le Service municipal de la santé, les établissements médicaux travaillent actuellement avec les autorités locales et les services compétents afin d’identifier et d’établir la liste des bénéficiaires.

Ce travail repose sur le croisement des données démographiques avec celles de l’assurance sociale, des travailleurs, des élèves, des étudiants et des membres des forces armées, afin de garantir l’identification précise des personnes concernées.

Le secteur de la santé élabore également des plans adaptés aux caractéristiques de chaque groupe de population, en mobilisant l’ensemble du réseau de santé public ainsi que les établissements privés répondant aux critères requis. Dans les zones montagneuses, reculées ou densément peuplées, les effectifs seront renforcés afin de garantir la mise en œuvre du programme dans les délais prévus.

L’un des volets clés du dispositif est l’intégration d’un système numérique de gestion des données de santé via le livret de santé électronique, connecté à l’application VNeID, au système de gestion des soins et à l’assurance maladie.

Selon les responsables du secteur, ces examens permettront de détecter précocement les facteurs de risque et les maladies non transmissibles telles que l’hypertension, le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer ou les maladies pulmonaires chroniques. Ils contribueront ainsi à réduire les coûts de santé et à améliorer la qualité de vie de la population.

Ils favoriseront également la constitution d’une base de données sanitaires complète, utile pour analyser la situation épidémiologique et orienter les futures politiques de santé publique.

Enfin, les centres médicaux et les postes de santé de proximité constitueront le socle de ce dispositif, avec pour objectif de devenir les premiers points de contact d’un système de médecine préventive moderne, garantissant des soins continus, complets et équitables à l’ensemble de la population.

Adoptée le 9 septembre 2025 par le Bureau politique, la Résolution n°72-NQ/TW place la population au cœur de son action. Elle considère la santé comme un fondement essentiel du développement socio-économique et comme une responsabilité partagée par l’ensemble du système politique et par chaque citoyen.

VNA/CVN