De nouveaux constructeurs automobiles se prononcent sur l’essence E10

De nombreuses marques présentes sur le marché vietnamien a rassuré les consommateurs quant à la compatibilité de leurs voitures et motos avec le carburant biologique E10.

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Photo : VNA/CVN

Sur sa page officielle, Suzuki a affirmé que l’ensemble des automobiles et motos qu’elle commercialise actuellement au Vietnam sont compatibles avec l’essence E10. Dans sa gamme de deux-roues, la marque propose notamment les modèles Satria F150 et V-Strom 250SX. Côté automobile, figurent le Jimny ainsi que plusieurs modèles hybrides, dont les Fronx, Swift et XL7 Hybrid.

Yamaha attire l’attention sur les véhicules équipés de carburateurs

Pour les modèles qui ne sont plus commercialisés, Suzuki recommande aux utilisateurs de consulter le manuel d’utilisation afin de vérifier leur compatibilité avec l’E10.

Yamaha Motor Vietnam a, pour sa part, indiqué que toutes ses motos équipées d’un système d’injection électronique de carburant (FI) sont compatibles avec l’essence E10. Les propriétaires peuvent vérifier si leur véhicule est doté de ce système en recherchant le sigle "FI" sur les autocollants du véhicule ou sur le tableau de bord.

Sur les motos équipées de l’injection électronique, la pompe à carburant fonctionne généralement pendant environ trois secondes après la mise du contact. Un témoin d’alerte moteur est également présent sur le tableau de bord : il s’allume lors de la mise du contact puis s’éteint automatiquement lorsque le véhicule fonctionne normalement.

Concernant les modèles Yamaha équipés d’un carburateur, le constructeur précise que ceux produits à partir de 2017 sont compatibles avec l’essence E10 RON 95. En revanche, pour les modèles à carburateur fabriqués avant 2017, Yamaha recommande l’utilisation d’essence E5 RON 92.

Honda Vietnam avait auparavant confirmé que ses motos fonctionnent normalement avec une essence dont l’indice d’octane est au moins égal à 91 et dont la teneur en éthanol ne dépasse pas 10 %. Les utilisateurs de motos Honda peuvent ainsi utiliser les carburants E5 RON 92 ou E10 RON 95 sans craindre d’effets négatifs sur le moteur ou le système d’alimentation.

Des voitures peuvent utiliser le carburant E25

Sur sa page officielle, MINI a indiqué que tous les modèles actuellement commercialisés au Vietnam disposent de motorisations compatibles avec les carburants E5, E10 et même E25, à condition que ceux-ci répondent aux normes techniques en vigueur. La marque, qui appartient au groupe BMW, souligne que cette compatibilité permet de préserver les performances du véhicule, d’assurer une grande stabilité de fonctionnement et de limiter les émissions polluantes lorsque le carburant utilisé est conforme aux normes requises.

Hyundai Thành Công a également confirmé que tous les véhicules Hyundai distribués officiellement au Vietnam, qu’ils soient neufs ou d’occasion et produits depuis 2005, sont compatibles avec l’essence E10.

Le constructeur précise qu’aucune différence notable n’a été constatée en matière de comportement routier lorsque l’E10 est utilisée conformément aux normes de qualité. Les moteurs continuent de fonctionner de manière fluide et performante, tout en conservant leurs capacités d’accélération et une consommation de carburant optimisée.

Hyundai souligne également que l’utilisation de l’E10 n’affecte ni la durée de vie du moteur ni celle des autres composants mécaniques. Aucun équipement supplémentaire, réglage technique particulier ou programme d’entretien spécifique n’est requis. L’entreprise maintient par ailleurs sa garantie constructeur pour les véhicules utilisant une essence E10 conforme aux normes en vigueur. Elle recommande également aux automobilistes de privilégier les stations-service réputées et de respecter les échéances d’entretien périodique.

Toyota Vietnam a indiqué que tous les véhicules Toyota, neufs ou d’occasion, fabriqués après 1997 sont compatibles avec l’essence E10. Le constructeur japonais précise également que l’utilisation de ce carburant sur les modèles compatibles n’a aucune incidence sur la durabilité du moteur ni sur la sécurité du véhicule, et n’entraîne aucun coût supplémentaire en matière d’entretien ou de réparation par rapport à une essence conventionnelle.

Les marques Kia et Mazda, distribuées au Vietnam par Thaco, ont elles aussi confirmé que l’ensemble de leurs modèles à moteur thermique actuellement commercialisés sont compatibles avec l’E10. Mazda souligne que ses véhicules répondent à des normes d’émissions particulièrement strictes, tandis que Kia rappelle que ses modèles commercialisés au Vietnam respectent au minimum la norme Euro 4.

Selon les informations recueillies par le journal Tri Thuc - Znews, Ford Vietnam a également adressé une note à son réseau de concessionnaires pour confirmer que tous les véhicules Ford équipés de moteurs à essence actuellement commercialisés sont pleinement compatibles avec l’E10. Le constructeur recommande toutefois d’utiliser un carburant répondant à la même norme Euro que celle du véhicule. Ainsi, un modèle conforme à la norme Euro 5 devra être alimenté avec une essence E10 dont la composante sans plomb respecte également cette norme. Dans ce cas, l’E10 RON 95-V est recommandée plutôt que l’E10 RON 95-III.

Les marques Geely et Lynk & Co, appartenant au groupe chinois Geely, ont elles aussi confirmé que leurs véhicules commercialisés au Vietnam peuvent utiliser de l’essence E10 conforme aux normes internationales sans risque pour les composants mécaniques du moteur. Geely précise que tous ses modèles ont fait l’objet de tests et d’évaluations prenant en compte les conditions climatiques, les conditions d’utilisation ainsi que la qualité réelle des carburants disponibles au Vietnam, afin de garantir une stabilité de fonctionnement, des performances optimales et la durabilité du moteur.

BYD Vietnam a également confirmé que les modèles hybrides équipés de la technologie DM-i Super Hybrid ont été conçus pour fonctionner avec l’essence E10. Le constructeur souligne notamment que le système d’alimentation en carburant - réservoir, conduites et injecteurs - est fabriqué à partir d’alliages métalliques et de polymères de nouvelle génération capables de résister à la corrosion chimique liée au caractère hygroscopique de l’éthanol.

Mitsubishi adresse plusieurs recommandations à ses clients

Sur son site officiel, Mitsubishi Motors Vietnam (MMV) indique que tous les véhicules équipés de moteurs à injection électronique (MPI/EFI), distribués au Vietnam et fabriqués depuis 1997, sont compatibles avec l’essence E10.

MMV recommande néanmoins aux utilisateurs de consulter le manuel d’utilisation afin de vérifier le type de carburant préconisé pour leur véhicule. Pour les véhicules peu utilisés ou immobilisés pendant une longue période, le constructeur conseille également de veiller à la bonne conservation du carburant dans le réservoir afin d’éviter les phénomènes de séparation de phases liés à la présence d’eau, caractéristiques des carburants contenant de l’éthanol.

Thu Huong/CVN