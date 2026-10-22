Société

Le projet de sécurité sociale aide les travailleurs à acheter des biens essentiels.

Un projet de sécurité sociale vient d'être lancé à Hô Chi Minh-Ville pour aider les travailleurs et les ouvriers à accéder à des biens de consommation essentiels d'origine clairement identifiée, à des prix qui devraient être de 5 à 15% inférieurs au prix de référence du marché, selon le groupe de produits.

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Le 20 octobre, à Hô Chi Minh-Ville, le Centre de recherche et de développement des marques du Vietnam (THV), en collaboration avec diverses organisations, banques et entreprises, a organisé une cérémonie de signature et lancé un projet de protection sociale sur le thème "Unir nos efforts pour prendre soin de la vie des travailleurs à Hô Chi Minh-Ville".

Ce projet vise à mettre en relation les syndicats, les entreprises manufacturières, les fournisseurs et les partenaires financiers afin d'étendre les programmes de protection sociale destinés aux membres des syndicats, aux travailleurs et aux employés des zones industrielles et des zones franches d'exportation.

Selon l'équipe du projet, le programme vise à aider les travailleurs à accéder à des produits essentiels tels que le riz, les nouilles, les vermicelles, les pâtes, le lait, le café, l'huile de cuisson, le sucre, la sauce de poisson, les épices, les aliments emballés et les produits d'hygiène et d'entretien ménager.

Les produits devraient être proposés à des prix inférieurs d'environ 5 à 15% au prix de référence du marché, selon la catégorie de produits, le fournisseur et la phase de mise en œuvre. Il s'agit d'une incitation directe à l'achat, et non d'une subvention. Le catalogue des produits, les prix et les modalités de livraison seront communiqués en détail après accord avec les fournisseurs.

Lors de la cérémonie de lancement, Phan Thi My Yên, présidente du Centre de recherche et de développement des marques du Vietnam, a déclaré que ce projet était né d'une volonté commune d'améliorer les conditions de vie des travailleurs face à la hausse du coût de la vie. En mettant en relation entreprises manufacturières, fournisseurs et syndicats, le programme vise à garantir aux travailleurs l'accès à des biens essentiels de qualité, d'origine transparente et à des prix abordables.

D'après Mme My Yên, le Centre de recherche et de développement des marques du Vietnam espère que les agences, les syndicats et les entreprises coopéreront à la mise en œuvre de ce projet dans les zones industrielles et les usines. Cela contribuera à stabiliser les conditions de vie des travailleurs, à renforcer leur sécurité au travail et à soutenir le développement des entreprises.

Concernant les modalités de mise en œuvre, le comité de pilotage du projet prévoit de collaborer avec les syndicats locaux et les entreprises des zones industrielles et des zones franches d'exportation afin d'identifier les besoins d'achat, de compiler les commandes et d'organiser les livraisons. Cette démarche vise à réduire les coûts d'intermédiaires, à faciliter les achats pour les travailleurs et à garantir la transparence des informations sur les produits et leurs prix.

D'après le comité d’organisation, le programme développe également une application pour faciliter la mise en œuvre du projet. L'application est actuellement en développement et aucune image ni fonctionnalité spécifique n'a encore été dévoilée.

Conformément au plan, le comité de gestion du projet collaborera avec la Fédération du travail de Hô Chi Minh-Ville pour la mise en place, la communication et la promotion du programme social. DNV (Vietnam Enterprise Investment and Trade Promotion Joint Stock Company) sera responsable de la mise en œuvre, de la coordination des prestataires et du bon fonctionnement du programme.

Dans le cadre de cet événement de lancement, le programme comprenait une cérémonie de signature et des activités de réseautage entre DNV, la Banque commerciale internationale du Vietnam (VIB) et divers fournisseurs de biens. La participation de la banque visait à explorer des solutions financières, de paiement et de mobilisation de ressources adaptées aux besoins réels.

Outre la fourniture de biens de consommation essentiels, le projet vise également à coordonner des actions pour soutenir le bien-être matériel et spirituel des travailleurs, telles que des marchés ouvriers, des programmes de retrouvailles pour le Têt, un mois dédié aux travailleurs, des stands à prix zéro et un accompagnement des personnes en difficulté. Ces actions seront mises en œuvre en fonction des ressources et des conditions spécifiques de chaque unité participante.

Suite à la cérémonie de signature, le comité de pilotage du projet prévoit de mettre en œuvre le programme en fonction des besoins d'achat des travailleurs et des capacités de production des entreprises. À long terme, le programme vise à assurer un fonctionnement régulier tout en étudiant les possibilités d'extension à des zones appropriées, contribuant ainsi à améliorer les conditions de vie des travailleurs et à encourager la consommation de produits vietnamiens.

Texte et photo : Quang Châu/CVN