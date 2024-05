Une œuvre de Nguyên Phan Chanh aux enchères en juin chez Sotheby's Paris.

Après près d'un siècle de "silence", Les chanteuses de campagne du célèbre artiste Nguyên Phan Chanh (1892-1984), une peinture rare et spéciale de l'un des principaux artistes de l'art moderne vietnamien, est sur le point d'être vendu aux enchères chez Sotheby's Paris.

Achevé en 1930, au plus fort de la période créative de M. Chanh, ce chef-d'œuvre devrait établir un nouveau record lors de la prochaine vente aux enchères et est considéré comme l'œuvre la plus importante jamais mise sur le marché par l'artiste Nguyên Phan Chanh.

La redécouverte de ce chef-d'œuvre est une histoire de hasard. Auparavant, l'œuvre n'était connue que par le biais de documents d'archives et d'expositions marquantes à Hanoï (1930) et à Paris (1931). Le tableau a été découvert plus tard dans une modeste maison de la campagne française.

Les chanteuses de campagne ont été achetées par le grand-père du propriétaire actuel à l'Exposition Coloniale Internationale de Paris en 1931. C'était la première fois que la peinture moderne vietnamienne était introduite en Occident. Depuis lors, la peinture est devenue un joyau caché, attendant patiemment d'être redécouvert.

Les chanteuses de campagne est une œuvre typique de la période la plus "recherchée" de Nguyên Phan Chanh, de 1930 à 1935, période au cours de laquelle il s'est attaché à exprimer de manière unique des moments quotidiens proches et familiers.

Le tableau Les Chanteuses de campagne représente deux femmes de la campagne dans un décor rustique, entouré de tons terre dominants. Cette composition, reflétant l'accent mis par Chanh sur la beauté rustique plutôt que sur la nouveauté esthétique, donne aux spectateurs un aperçu de la vie quotidienne au Vietnam du début du XXe siècle.

Cette œuvre "cachée" depuis près d'un siècle sera l'un des temps forts de la vente aux enchères Arts d'Asie qui se déroulera le 14 juin chez Sotheby's Paris. La tableau y sera exposé au public du 8 au 13 juin, aux côtés des autres œuvres de la vente aux enchères.

Né dans un village vietnamien reculé en 1892, Nguyên Phan Chanh a marqué un tournant dans son parcours artistique, en commençant son parcours de peintre à l'âge de 33 ans lorsqu'il est devenu élève de l'École des beaux-arts de l'Indochine en 1925, et a quitté son poste d'enseignant dans une école primaire de Huê.

Ces débuts inhabituels n’ont pas empêché son ascension internationale rapide en tant qu’artiste combinant habilement les traditions orientales et l’art occidental.

Formé à l'École des beaux-arts de l'Indochine, sur le modèle de la prestigieuse école des beaux-arts de Paris à l'époque, Nguyên Phan Chanh a abordé la théorie pédagogique de l'apprentissage transformateur, combinant ainsi parfaitement les techniques de peinture sur soie et de laque d'Asie de l'Est avec la pratique occidentale du dessin de figures et de la peinture à l'huile.

Ce programme complet est ancré dans une riche base d’histoire de l’art, dont la Grèce et la Rome antiques, ainsi que dans les traditions artistiques de la Chine et de l’Inde.

Profondément inspiré par la campagne de son enfance, Nguyên Phan Chanh a toujours entretenu un lien étroit avec la campagne, en peignant des scènes familières avec une perspective rapprochée, ce qui lui vaut d'être salué comme un "chroniqueur de la vie traditionnelle".

Texte et photo : Minh Thu/CVN