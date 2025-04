Un volcan philippin entre en éruption et projette des cendres à 4.000 mètres d'altitude

Le mont Kanlaon, situé sur l'île de Negros, est l'un des 24 volcans actifs des Philippines. Sa dernière éruption remonte à décembre 2024, entraînant l'évacuation des communautés voisines. Depuis, le mont Kanlaon est maintenu en alerte de niveau 3 sur une échelle de cinq niveaux. La nouvelle éruption s'est produite à 5 h 51 le 8 avril (heure locale), selon l'Institut philippin de volcanologie et de sismologie (PHIVOLCS). Tous les habitants vivant dans la zone de danger de 4 à 6 km avaient déjà été évacués lors de la précédente éruption et sont prêts à réagir à la situation actuelle. Les autorités locales surveillent de près l'impact de la colonne de cendres sur les zones résidentielles et recommandent la fermeture des bureaux et des écoles par mesure de précaution.

VNA/CVN