La Turquie aidera la Syrie à rebâtir ses infrastructures énergétiques et de transport

>> Syrie : un chef de l'EI tué dans une frappe américaine

>> Le ministre turc des Affaires étrangères et le nouveau dirigeant syrien s'engagent à renforcer leurs liens

>> Le ministre des AE par intérim promet de représenter "tous les secteurs de la société"

"Une délégation du ministère de l'Énergie se rendra en Syrie dès que possible afin d'examiner les infrastructures électriques et énergétiques et de proposer des solutions pour répondre à la crise de l'énergie", a rapporté l'agence de presse semi-officielle Anadolu en citant le ministre turc de l'Énergie, Alparslan Bayraktar. Par ailleurs, le ministre turc des Transports et des Infrastructures, Abdulkadir Uraloglu, a déclaré que la Turquie s'efforcerait de réhabiliter les centres de transport de la Syrie en commençant par restaurer les aéroports de Damas et d'Alep. S'exprimant lors d'un programme animé par la Fédération des éditeurs d'Anadolu, M. Uraloglu a expliqué qu'une équipe avait été envoyée en Syrie pour inspecter les aéroports, dont l'état a été évalué comme étant extrêmement détérioré. "Les pistes sont usées et les systèmes essentiels, tels que les radars et les machines à rayons X, sont absents", a-t-il fait savoir. Le ministre a annoncé le projet de restaurer ces installations ainsi que certaines parties du chemin de fer historique du Hedjaz en Syrie. Cette annonce fait suite aux propos tenus dimanche par le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, lors de sa rencontre à Damas avec le commandant du groupe syrien Hayat Tahrir al-Cham, Ahmad al-Chareh. M. Fidan a promis le soutien de la Turquie dans la reconstruction des infrastructures syriennes, la restructuration de ses institutions et le retour des réfugiés syriens.

Xinhua/VNA/CVN