L’attraction des IDE de haute technologie représente une priorité stratégique

La résolution N o 10 du Politburo fixe plusieurs objectifs précis pour attirer les investissements étrangers durant la période 2026-2030. Le montant annuel des IDE enregistrés est visé entre 40 et 50 milliards de dollars, tandis que le capital réalisé devrait atteindre environ 30 à 40 milliards de dollars par an.

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Photo : VNA/CVN

Le Vietnam va privilégier l’attraction de projets d’investissement direct étranger (IDE) de haute technologie, caractérisés par un fort contenu innovant, un potentiel important de retombées technologiques et la capacité de tisser des liens plus étroits avec les entreprises nationales, a déclaré jeudi 17 juin à Hanoi une responsable de l’Agence de l’investissement étranger

Lors d’une conférence de presse régulière pour le deuxième trimestre 2026, Nguyên Thi Huong, directrice adjointe de l’Agence de l’investissement étranger du ministère des Finances, a présenté la résolution No10-NQ/TW du Politburo, datée du 8 juin 2026, sur le développement de l’économie à capitaux étrangers.

Elle a indiqué que cette résolution est le fruit d’un processus approfondi de recherche, d’examen et d’évaluation du rôle de ce secteur dans l’économie nationale.

Selon Nguyên Thi Huong, la résolution fixe plusieurs objectifs précis en matière d’attraction des investissements étrangers pour la période 2026-2030. L’objectif est d’atteindre entre 40 et 50 milliards de dollars d’IDE enregistrés par an, tandis que le capital réalisé devrait se situer entre 30 et 40 milliards de dollars par an.

Il est à noter qu’environ 75% des investissements étrangers devraient provenir d’économies développées et de partenaires dotés de technologies de pointe, de fortes capacités d’innovation et de normes de gouvernance modernes.

La résolution No10-NQ/TW identifie plusieurs secteurs prioritaires pour l’attraction des investissements étrangers, notamment l’électronique, les semi-conducteurs et les équipements numériques ; l’intelligence artificielle, le big data, le cloud computing, l’Internet des objets et la blockchain ; les biotechnologies et les technologies biomédicales avancées ; les technologies énergétiques et les matériaux avancés, l’industrie verte ; ainsi que la logistique moderne, les services liés aux chaînes d’approvisionnement, les services financiers, le commerce, l’innovation et les services à forte valeur ajoutée…

Outre les objectifs relatifs au volume des investissements, la résolution vise également à améliorer la qualité des investissements directs étrangers et à remédier à des lacunes persistantes, notamment un transfert de technologie inférieur aux prévisions, des liens limités entre les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises nationales, de faibles taux de localisation et une participation relativement modeste des entreprises vietnamiennes aux chaînes de valeur mondiales.

Pour atteindre ces objectifs, Nguyên Thi Huong a indiqué qu’un large éventail de mesures devrait être mis en œuvre simultanément, notamment l’augmentation des taux de localisation, le renforcement de la participation nationale aux chaînes d’approvisionnement des IDE et la réorientation des politiques d’attraction des investissements, passant d’une croissance axée sur la quantité à une croissance axée sur la qualité, l’efficacité, les technologies de pointe, l’innovation et le développement durable.

"Le ministère des Finances continuera de travailler en étroite collaboration avec les ministères, les secteurs et les autorités locales à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes d’action visant à améliorer l’efficacité de l’attraction et de l’utilisation des investissements étrangers, soutenant ainsi les objectifs de croissance rapide et durable de l’économie au cours de la période à venir", a-t-elle indiqué.

VNA/CVN