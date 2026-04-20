Le ministère de la Santé exige un contrôle national des aliments HiPP pour bébés

Le ministère vietnamien de la Santé a ordonné un contrôle national des aliments pour nourrissons de la marque HiPP, après une suspicion d’empoisonnement au raticide en Autriche.

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Photo : APA/CVN

L'Administration alimentaire du Vietnam (VFA) relevant du ministère de la Santé, a adressé une note urgente aux départements provinciaux et municipaux de la santé de tout le pays, leur demandant de procéder à un contrôle et à une gestion des produits HiPP.

Selon les informations de l’Agence autrichienne pour la santé et la sécurité alimentaire du 19 avril, HiPP (Allemagne - Suisse), en collaboration avec la chaîne de supermarchés SPAR, a rappelé tous les produits "HiPP Légumes Carottes et Pommes de terre" (pots de 190 g) d’environ 1.500 points de vente en Autriche après que le produit a été suspecté de contenir un raticide.

En réponse, la VFA a demandé aux services compétents de vérifier d’urgence le statut d’enregistrement et d’autodéclaration des petits pots HiPP pour nourrissons.

Ils sont également tenus de collaborer avec l’entreprise ayant commercialisé ces produits afin d’informer les distributeurs et les consommateurs de cesser leur utilisation et de procéder à un rappel conformément aux recommandations du fabricant.

Les services concernés doivent déclarer les quantités importées, vendues et en stock, et proposer des mesures de gestion pour les lots concernés à la VFA avant le 27 avril. Elle a également exhorté les services de santé locaux à informer les consommateurs de ne pas utiliser les lots concernés de petits pots HiPP.

Le même soir, la VFA a adressé une dépêche officielle à l’Agence du commerce électronique et de l’économie numérique, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, lui demandant d’informer les plateformes de commerce électronique, les sites de vente et les boutiques en ligne de cette affaire.

Elle a également appelé à une coordination avec les vendeurs et les distributeurs afin de cesser la commercialisation des lots concernés s’ils circulent au Vietnam, de supprimer les informations relatives aux produits non conformes et de sanctionner toute infraction conformément à la loi.

C’est dans le village de Schützen am Gebirge, en Autriche, qu’un habitant a signalé un pot suspect après avoir pris connaissance d’avertissements. L’analyse a confirmé la présence de poison, sans que le produit n’ait été consommé.

L’Agence autrichienne pour la santé et la sécurité alimentaire (AGES) n’exclut pas que d’autres produits, notamment des purées de pommes de terre, puissent également être concernés. En conséquence, HiPP a procédé au rappel de sa gamme dans les magasins Spar en Autriche.

Des rappels ont aussi été lancés en République tchèque, où les autorités indiquent qu’"on ne peut exclure qu’une substance dangereuse s’y soit introduite sous l’effet de facteurs externes". Des produits ont également été saisis dans le cadre de l’enquête en Slovaquie.

Les autorités sanitaires recommandent de consulter un médecin si un enfant présente des signes inhabituels après ingestion, tels que des ecchymoses soudaines ou une pâleur. Ces symptômes peuvent apparaître entre deux et cinq jours après la consommation.

VNA/CVN