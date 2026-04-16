Sécurité sanitaire

Réduction des intoxications liées aux denrées alimentaires non conformes

Le 16 avril, le Comité intersectoriel de pilotage pour la sécurité sanitaire des aliments de Hô Chi Minh-Ville a organisé la cérémonie de lancement du Mois d’action pour la sécurité sanitaire des aliments 2026, placé sous le thème "Garantir la sécurité sanitaire des aliments et prévenir les intoxications alimentaires dans les services de restauration et la vente de denrées sur la voie publique".

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Phạm Khánh Phong Lan, directrice du Service de la sécurité sanitaire des aliments de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué que cette campagne se déroulera du 15 avril au 15 mai. Elle s’articulera autour de plusieurs axes prioritaires : le renforcement de la sensibilisation et de la communication auprès de la population et des opérateurs économiques afin d’améliorer la conformité réglementaire ; l’intensification des activités de contrôle, d’inspection et de surveillance, ainsi que la détection et la sanction des non-conformités, accompagnées d’une publication transparente des infractions constatées ; le renforcement des capacités de prévention et de gestion des intoxications alimentaires et des toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) ainsi que des maladies d’origine alimentaire dans les cuisines collectives, les établissements de restauration et les points de vente de rue ; la réduction des risques liés à la consommation de denrées alimentaires non sûres.

Lors de la cérémonie, Đào Hồng Lan, ministre de la Santé, a souligné que, ces derniers temps, de nombreux épisodes d’intoxication alimentaire ont été enregistrés à l’échelle nationale, touchant un nombre important de personnes, notamment dans les cuisines collectives, les établissements scolaires et la restauration de rue.

Au premier trimestre 2026, 36 épisodes ont été recensés, soit une augmentation de 20 cas par rapport à la même période de l’année précédente. Cette situation est jugée préoccupante, en raison des risques de séquelles à long terme pour la santé publique. Dès lors, le renforcement de la surveillance des chaînes d’approvisionnement alimentaire et l’amélioration du niveau de conformité des établissements de restauration et de vente de rue apparaissent essentiels.

Protection des consommateurs

La ministre a insisté sur le caractère prioritaire des problématiques liées à la restauration de rue, aux cuisines collectives et aux cantines scolaires, qui ont un impact direct sur la santé des populations. À ce titre, dans le cadre de la révision de la loi relative à la sécurité sanitaire des aliments, le ministère de la Santé envisage d’y intégrer un chapitre spécifique, afin de garantir à la fois l’efficacité du dispositif de contrôle des opérateurs alimentaires et la protection des consommateurs.

Đào Hồng Lan a également salué les efforts déployés par Hô Chi Minh-Ville en matière de sécurité sanitaire des aliments, soulignant que la ville constitue un modèle proactif au niveau national. Pour la période à venir, elle a demandé aux autorités municipales de renforcer la communication institutionnelle et de promouvoir la culture de conformité réglementaire auprès des organisations et des individus intervenant dans la production, la transformation et la distribution des denrées alimentaires.

"Il est impératif que la communauté et les entreprises comprennent que la sécurité sanitaire des aliments ne relève pas uniquement d’une obligation juridique, mais constitue également une exigence d’éthique professionnelle, de responsabilité sociétale et un facteur déterminant de crédibilité et de pérennité des entreprises", a-t-elle affirmé.

Par ailleurs, la ville est appelée à intensifier les contrôles officiels, la surveillance post-commercialisation et le suivi des établissements, tout en renforçant le rôle des autorités locales et des services compétents.

La coordination interinstitutionnelle entre les services de contrôle du marché et les forces de sécurité doit être consolidée afin d’assurer une répression effective des infractions. En cas de suspicion de non-conformité grave, les dossiers devront être immédiatement transmis aux autorités d’enquête afin de renforcer l’effet dissuasif.

Prenant la parole lors de la cérémonie, Nguyên Mạnh Cuong, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que la ville compte actuellement plus de 14 millions d’habitants et 168 unités administratives (communes, quartiers et zones spécifiques), ce qui confère à la gestion de la sécurité sanitaire des aliments une ampleur considérable, avec des risques potentiels élevés.

Activités de communication et de sensibilisation

Il a ainsi appelé les départements, les secteurs et les autorités locales à améliorer l’efficacité des actions de communication et de sensibilisation à l’échelle de la société, en particulier auprès des opérateurs du secteur alimentaire.

Les autorités municipales ont également exigé la transparence et la publication des informations relatives aux organisations et aux individus en situation de non-conformité, afin de renforcer la prévention et la dissuasion. Il est nécessaire d’intensifier les activités d’inspection, de contrôle et de surveillance, tout en renforçant la responsabilisation des autorités de régulation, des opérateurs économiques et des consommateurs dans le respect de la réglementation en vigueur.

Enfin, la ville doit promouvoir une coordination renforcée entre l’ensemble des institutions, des échelons central à local, notamment en valorisant le rôle des Comités populaires des communes, quartiers et zones spécifiques dans la mise en œuvre des politiques publiques de sécurité sanitaire des aliments sur leur territoire.

Texte et photos : Quang Châu/CVN