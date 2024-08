Un navire de la Marine royale canadienne en visite d’amitié à Hô Chi Minh-Ville

>> Les navires étrangers surpassent en nombre dans les ports du Vietnam

>> Un navire des garde-côtes vietnamiens visite les Philippines

Selon le lieutenant-colonel Travis Bain du NCSM Montréal, la visite montre l’engagement fort du Canada à l’égard du partenariat dynamique avec le Vietnam et la région d’Indo-Pacifique en général. Elle témoigne également l’amitié et la coopération de plus en plus renforcée en matière de défense entre le Vietnam et le Canada.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant à la cérémonie d’accueil, l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Shawn Steil a affirmé que la visite du NCSM Montréal au Vietnam traduit l'intérêt commun des deux pays dans la garantie de la stabilité régionale sur la base du droit international et leur partenariat intégral.

La présence du NCSM Montréal témoigne l’engagement du Canada dans la garantie de la sécurité, de la stabilité de la région en consolidant la coopération entre le Canada et la région Indo-Pacifique, dont le Vietnam, a-t-il indiqué.

Durant son séjour, l’équipage du NCSM Montréal ira fleurir la statue du Président Hô Chi Minh, rendra une visite de courtoisie aux responsables du Comité populaire municipal, du Commandement de la 7e zone militaire, du Commandement de la 2e zone navale de la Marine populaire du Vietnam.

Il participera également à un programme d’échange avec des officiers et soldats de la Marine populaire du Vietnam et une rencontre avec des étudiants de l’Université des sciences sociales et humaines avant de rendre visite aux enfants en difficulté de la maison Tinh Me 2.

VNA/CVN