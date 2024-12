Un mort suite au naufrage d'un bateau de migrants au large d'une île grecque

Selon un communiqué de presse des garde-côtes helléniques, 33 personnes ont été secourues, tandis qu'une opération de sauvetage est toujours en cours, le nombre exact de personnes à bord au moment de l'incident n'étant pas encore connu. Les nationalités des migrants et l'itinéraire du bateau n'ont pas encore été déterminés. Au cours des trois incidents distincts survenus entre vendredi soir 13 décembre et samedi matin 14 décembre, 163 personnes au total ont été secourues au large de la Crète et de la péninsule du Péloponnèse, également dans le Sud de la Grèce, ont indiqué les garde-côtes helléniques.

Xinhua/VNA/CVN