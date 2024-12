Singapour lance un projet de restauration de 100.000 coraux

Ces bassins, capables de contenir jusqu'à 3.600 fragments de coraux, ou nubbins, produiront jusqu'à 10.000 coraux par an. Au cours de la prochaine décennie et au-delà, les coraux matures seront transplantés sur des récifs dégradés et des fonds marins vacants pour établir de nouveaux écosystèmes récifaux. Le projet impliquera bientôt la participation du public, avec des membres formés à la culture et à l'entretien des coraux, selon le journal local The Straits Times. Les récifs coralliens de Singapour abritent 250 espèces de coraux durs et une vie marine très riche. Les récifs coralliens ont subi une dégradation importante au fil des ans.

VNA/CVN