Philippines : appels à évacuer après l'éruption d'un volcan dans le Centre du pays

"Une éruption explosive s'est produite au volcan Kanlaon aujourd'hui (lundi 9 décembre) à 15h03 (07h03 GMT)", a déclaré dans un communiqué l'Institut de volcanologie et de sismologie philippin. "Il est conseillé à tous les gouvernements locaux de procéder à l'évacuation (de la population) dans un rayon de six kilomètres autour du sommet du volcan et de se préparer à d'autres évacuations si son activité le justifiait", a-t-il ajouté. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux par des habitants montrent une masse de fumée en forme de chou-fleur s'élever du cratère. Selon l'institut de sismologie, le panache a été expulsé jusqu'à 3.000 m au-dessus de la cheminée du Kanlaon, des cendres ardentes et d'autres matières volcaniques retombant sur son flanc sud-est. "Une éruption de magma a commencé et pourrait donner de nouvelles éruptions explosives", a précisé la même source.

AFP/VNA/CVN