Thaïlande : trois morts et 39 blessés dans l'explosion d'une bombe dans la province de Tak

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la Première ministre Paetongtarn Shinawatra a exprimé ses plus sincères condoléances aux familles des personnes décédées et des blessés lors de l'explosion qui s'est produite peu avant minuit. Elle a ordonné à la police et aux agences de sécurité d'enquêter rapidement sur l'incident, d'appréhender les auteurs et de les traduire en justice. Elle a également demandé aux autorités de renforcer les mesures de sécurité lors de toutes les fêtes à venir afin d'assurer la sécurité du public.

Xinhua/VNA/CVN