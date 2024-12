Japon : nouvelle tentative de lancement pour un lanceur spatial privé

La société Space One, qui tente de devenir la première entreprise privée japonaise à mettre un satellite en orbite, va effectuer une nouvelle tentative samedi 14 décembre après un premier échec en mars dernier.

>> Échec du premier lancement de satellite par une entreprise privée japonaise

La fusée Kairos de Space One doit décoller depuis la rampe de lancement de Wakayama, dans l'Ouest du pays, samedi à 11h00 locales (02h00 GMT). Un succès relancerait l'ambition du Japon de jouer rapidement un plus grand rôle dans le marché mondial des services de lancements spatiaux. En mars, la fusée à combustible solide Kairos, transportant un petit satellite d'essai gouvernemental, avait décollé pour la première fois. Mais quelques secondes plus tard, des problèmes techniques avaient contraint les ingénieurs à détruire la fusée de 18 mètres de haut. Cette fois, la fusée transportera cinq satellites.

