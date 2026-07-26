Un mort et 16 blessés après qu'une voiture a percuté la foule à Berlin

Une personne a été tuée et 16 autres blessées, dont plusieurs ont leur pronostic vital engagé, après qu'une voiture a percuté la foule de la marche des fiertés à Berlin samedi soir 25 juillet, a indiqué la police sur X.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon la police, peu avant 22 heures, heure locale (20H00 GMT), le conducteur d'un véhicule blanc a avancé son véhicule dans la foule de la marche des fiertés, appelée Christopher Street Day (CSD) en allemagne.

La fin des festivités a été annulée et la zone a été bouclée alors qu'une opération policière de grande envergure était lancée. De nombreux policiers, pompiers et secouristes ont été déployés sur les lieux, où les blessés ont été pris en charge.

Selon l'agence de presse allemande dpa, des témoins ont déclaré à la police que certaines personnes avaient été poignardées. Les enquêteurs cherchent à déterminer s'il y a eu une deuxième phase de l'attaque après que le véhicule a foncé dans la foule, a indiqué la police.

Cette dernière a fait savoir qu'une recherche intensive était en cours pour retrouver un ou plusieurs suspects. Le mobile et les circonstances de l'incident faisaient toujours l'objet d'une enquête.

Le maire de Berlin, Kai Wegner, a écrit sur X que l'événement pacifique de la CSD avait été attaquée "de la manière la plus brutale qui soit", qualifiant cet acte d'"attaque contre notre société libre et ouverte".

Des dizaines de milliers de personnes ont participé au défilé de la CSD cette année.

Xinhua/VNA/CVN