Un jeune prodige entre dans l’histoire du billard vietnamien

Le jeune prodige Nguyên Minh Tri est devenu le plus jeune joueur de l’histoire du carambole à trois bandes vietnamien à se qualifier pour une compétition mondiale.

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Le 2e tour qualificatif de la Coupe du Monde de carambole 3 bandes 2026 (HCMV World Cup 2026) a réuni plus de 240 compétiteurs, du 1er au 5 avril, au club Billiards Bà Chiêu 3 à Hô Chi Minh-Ville.

Organisée par la Fédération de billard & snooker de Hô Chi Minh-Ville (HBSF), cette phase qualificative visait à attribuer 8 places aux représentants vietnamiens (hors têtes de série déjà classées au niveau mondial) pour la compétition principale prévue du 18 au 24 mai.

Lors du tour décisif disputé dans l’après-midi du 5 avril, le jeune Nguyên Minh Tri (17 ans) a créé la sensation en s’imposant face au joueur expérimenté Nguyên Nhu Lê.

Avant la rencontre, les pronostics penchaient nettement en faveur de Như Lê, auteur d’un parcours impressionnant et d’une forme quasi « irrésistible » depuis le début du tournoi.

Face à cet adversaire chevronné, Minh Trí entame la partie avec aplomb, réalisant une série de 7 points pour mener 15-4 à l’issue de la première reprise. En seconde partie, Nhu Lê réplique avec une série équivalente de 7 points, réduisant l’écart à 14-18. Toutefois, le jeune joueur fait preuve d’une grande maîtrise tactique et d’une gestion remarquable du tempo de jeu pour conserver son avantage et s’imposer 30-19 en 19 reprises.

Au-delà d’une première qualification pour une étape de Coupe du Monde après seulement quatre années de pratique au haut niveau, Minh Trí devient ainsi le plus jeune représentant vietnamien de l’histoire à accéder à cette scène internationale prestigieuse.

"Je suis encore submergé par l’émotion et extrêmement heureux d’avoir battu un joueur aussi fort que Nhu Lê pour participer pour la première fois à une Coupe du Monde. Je vais intensifier mon entraînement afin de réaliser de bonnes performances lors de cette échéance", a confié Minh Trí.

Une qualification familiale inédite

Fait marquant, lors de cette même phase décisive, le joueur expérimenté Nguyên Ngoc Tri (oncle et entraîneur de Minh Tri) a décroché sa qualification au terme d’un match à suspense face à Pham Quôc Thich, conclu sur le score serré de 30-29.

Ce résultat historique permet ainsi à l’oncle et son neveu de représenter ensemble le Vietnam lors de la HCMV World Cup 2026.

Cette phase qualificative a également révélé plusieurs nouveaux visages du billard vietnamien sur la scène mondiale. Parmi eux, Nguyên Viêt Thu s’est particulièrement illustré : mené 22-29 par Cao Phan Triêt Luân, il renverse la situation grâce à une série décisive de 8 points, s’imposant 30-29.

D’autres joueurs, tels que Hô Quan Thái et Tông Van Dào, ont eux aussi validé leur première participation à une Coupe du Monde après leurs victoires respectives face à Trân Van Ngân et Phạm Đình Sô.

Enfin, les autres qualifiés vietnamiens sont Doàn Minh Kiệt, Vo Cao Thắng et Vo Quốc Thang, complétant ainsi la délégation nationale pour ce rendez-vous majeur du calendrier international du billard à trois bandes.

Texte et photo : Quang Châu/CVN