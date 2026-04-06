Un club vietnamien d'esport rejoint le Programme Partenaire Club de la Fondation Esports 2026

GAM Esports, un club vietnamien d'esport de premier plan, a récemment été sélectionné pour le Programme Partenaire Club de la Fondation Esports 2026. Il rejoint ainsi 40 organisations d'esport majeures dans le cadre d'une initiative mondiale visant à soutenir un écosystème d'esport durable et connecté, selon la Fondation Esports (EF).

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Entré dans sa troisième année, ce programme annuel doté de 20 millions de dollars américains offre aux clubs participants un financement pouvant atteindre 1 million de dollars, ainsi qu'un soutien stratégique et une visibilité internationale, afin de les aider à développer leur notoriété et leur audience avant et pendant la Coupe du Monde d'Esports 2026.

Depuis son lancement en 2023, le programme a investi plus de 100 millions de dollars dans les clubs, à travers le Programme Partenaire et le Championnat des Clubs, soutenant ainsi leur développement dans les domaines de la compétition, du marketing et de l'engagement des fans.

Ce programme établit un modèle de partenariat unique dans le sport mondial, permettant aux clubs d'accéder à des financements pour développer leur notoriété et leur audience grâce à un marketing et une communication mettant en lumière la personnalité, le talent et le parcours des joueurs.

Les 40 clubs sélectionnés touchent une audience cumulée de plus de 300 millions de fans à travers le monde, soulignant l'influence des communautés animées par les clubs sur la manière dont le public s'engage dans le jeu compétitif.

Présente en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), en Chine, en République de Corée, en Asie du Sud-Est, en Inde et en Amérique latine, la promotion 2026 témoigne de la portée mondiale et du développement continu de l'esport dans toutes les régions.

Dans le cadre du programme de partenariat avec les clubs, GAM Esports déploiera diverses initiatives tout au long de la saison, notamment du contenu, des collaborations avec des créateurs, des campagnes pour les fans et des événements en direct tels que des soirées de visionnage et des événements communautaires, afin de rapprocher les fans du club et de la Coupe du Monde d'esport.

"Le programme de partenariat avec les clubs de la Fondation Esports touche les fans du monde entier et transforme leur expérience de l'esport", a déclaré Hans Jagnow, directeur des relations avec les clubs, les équipes nationales et les joueurs à la Fondation Esports.

Le programme de partenariat avec les clubs de la Fondation Esports permet aux clubs d'élargir et de mobiliser leur public grâce à du contenu, des campagnes et des événements en direct tout au long de la saison. En 2025, les clubs participants ont généré plus de 300 millions de vues pour leurs campagnes et ont mobilisé plus de 10 millions de fans à travers 370 initiatives, incluant du contenu original, des événements pour les fans et des activations numériques.

Plus de 130 soirées de visionnage ont été organisées dans le monde entier, tandis que le programme Superfan a amené plus de 2.000 fans dans les arènes de l'EWC 2025 à Riyad.

VNA/CVN