L’espoir renaît avant la rude épreuve des ASIAD 20

Le sacre de Lo Thi Phung aux Championnats d’Asie 2026 a insufflé un nouvel élan à la sélection vietnamienne d’arts martiaux mixtes. Mais si cette médaille d’or nourrit les ambitions, la conquête des Jeux asiatiques 2026 (ASIAD 20) s’annonce comme un défi plus exigeant.

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Photo : CTV/CVN

Les Championnats d’Asie d’arts martiaux mixtes (MMA) 2026, organisés en janvier dernier à Luzhou, en Chine, constituaient une occasion précieuse de confrontation et de perfectionnement pour les meilleurs combattants du continent. Au-delà de l’enjeu sportif immédiat, les athlètes les plus performants luttaient également pour décrocher leur qualification en vue des ASIAD 20 et des Jeux asiatiques en salle et d’arts martiaux (AIMAG).

La sélection nationale de MMA avait dépêché ses meilleurs éléments du moment, parmi lesquels Nguyên Duc Thinh et Luu Duc Manh (système traditionnel), ainsi que Lo Thi Phung, Vo Vu Lê, Dô Huy Hoàng et Quang Van Minh (système moderne). Au terme de la compétition, Lo Thi Phung s’est brillamment imposée en remportant la médaille d’or chez les dames, tandis que Luu Duc Manh est remonté sur le podium avec une médaille de bronze chez les hommes.

Une progression constante

Dans un contexte où les MMA bénéficient d’investissements croissants et d’une préparation de plus en plus rigoureuse à l’approche des grands rendez-vous internationaux, ces résultats représentent un véritable coup de fouet pour le moral des troupes. Lo Thi Phung (-49kg) a franchi un cap décisif en validant officiellement son billet pour les AIMAG 2026. Par ailleurs, bien qu’ils n’aient pas décroché de médaille lors du tournoi, Bàn Van Hoàng (-77 kg), Vo Vu Lê (-54 kg) et Trân Ngoc Luong (-65 kg) ont tous obtenu leur qualification pour les ASIAD 20.

Comme l’a souligné Tông Ngoc Hoa, responsable de la sélection nationale de MMA, le niveau des athlètes vietnamiens n’est pas très éloigné de celui des autres nations de la région. “La plupart des défaites se sont jouées aux points, et pas moins de trois combats ont nécessité un round supplémentaire”, a-t-elle précisé. Le cas de Luu Duc Manh en demi-finale est révélateur : le Vietnamien n’a été devancé aux points que par la décision d’un seul arbitre, preuve de l’équilibre qui régnait entre les deux adversaires. Selon lui, avec un investissement accru dans la préparation, l’ensemble de l’équipe est tout à fait capable de viser des résultats encore plus élevés.

Il convient de souligner que la réception tardive du règlement officiel de la compétition a quelque peu perturbé la phase de préparation et de concentration des athlètes. Par ailleurs, le staff technique a fait le choix audacieux d’inscrire Quàng Van Minh et Trân Ngoc Luong dans des catégories de poids supérieures à celles auxquelles ils évoluent habituellement. Si cette décision a pu peser sur leurs résultats individuels, elle leur a offert une expérience inestimable dans la perspective des ASIAD 20, qui se tiendront cette année.

Avec le recul, en observant le parcours de l’équipe lors de cette compétition ainsi que les résultats obtenus aux 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33), les combattants vietnamiens ont affronté des nations disposant d’une solide tradition en MMA, telles que la Thaïlande, la Chine ou encore plusieurs pays d’Asie de l’Ouest. Malgré cette concurrence relevée, la sélection a rempli les objectifs qui lui avaient été fixés, décrochant même des médailles particulièrement encourageantes pour la suite.

Deux objectifs prioritaires

Fin janvier dernier, la Fédération vietnamienne d’arts martiaux mixtes (VMMAF) a tenu la 3e réunion de la Permanence et de son Comité exécutif (mandat 2025-2030), afin de dresser le bilan des activités de l’année dernière et de définir les orientations et les missions pour 2026. La réunion a identifié deux objectifs prioritaires sur la scène internationale cette année : les ASIAD 20, qui se tiendront au Japon en septembre, et les AIMAG 2026, prévus en Arabie saoudite en fin d’année. L’ambition suprême est de décrocher des médailles afin de consolider la place des MMA vietnamiens sur l’échiquier sportif continental. Cette année, la formation, le perfectionnement et le renforcement des compétences des entraîneurs et des arbitres feront également l’objet d’un effort soutenu et global.

Photo : CTV/CVN

Ce plan de la VMMAF s’inscrit dans un contexte historique : pour la première fois, le Conseil olympique d’Asie a accepté d’intégrer le MMA au programme officiel des ASIAD 20. Six jeux de médailles seront décernés, répartis comme suit : en système traditionnel, les catégories masculines des moins de 65 kg et -77 kg ainsi que la catégorie féminine -60 kg ; en système moderne, les catégories masculines -60 kg et -71 kg, ainsi que la catégorie féminine -54 kg. Ce cadre de catégories de poids exige une préparation radicalement différente de celle menée jusqu’ici.

Or, c’est précisément là que le bât blesse aux yeux des observateurs : l’équipe vietnamienne de MMA n’a encore obtenu aucun résultat probant dans les catégories de poids qui figureront au programme des ASIAD 20. Les médailles récemment remportées par Lo Thi Phung et Luu Duc Manh l’ont été dans des épreuves qui ne seront pas disputées lors des Jeux asiatiques.

L’examen des forces en présence au niveau continental, dans les catégories officielles, donne la mesure du défi à relever. Le Tadjikistan et le Kazakhstan ont respectivement décroché le titre en système moderne dans les catégories masculines -60 kg et -71 kg. La Thaïlande s’est imposée en système moderne dans la catégorie féminine - 54 kg. Du côté du système traditionnel, le Tadjikistan, le Kirghizistan et la Chine se sont partagé les médailles d’or dans les épreuves féminines. Ces nations disposent d’un avantage à la fois psychologique et technique, ayant déjà constitué et préparé des effectifs spécifiquement calibrés pour les catégories de poids en compétition.

Malgré ces défis, les résultats obtenus aux Championnats d’Asie 2026 ont offert aux MMA du pays le socle moral nécessaire pour nourrir une nouvelle dynamique. Si la compétition de Luzhou constitue un point d’appui essentiel pour la conquête sportive de l’année 2026, le chemin qu’il reste à parcourir exige une concentration de tous les instants, non seulement sur les tapis d’entraînement, mais aussi dans le choix des objectifs et dans l’allocation des ressources. Pour l’année 2026, la VMMAF prévoit par ailleurs de renforcer le calendrier compétitif national, avec notamment le LION Championship, le Championnat national des clubs, ainsi que les épreuves de MMA inscrites au programme de la 10e édition des Jeux sportifs nationaux.

Phuong Nga/CVN